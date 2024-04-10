樓市無起色 業主急逃亡

豫苑僅持一年蝕140萬 尚悅‧嶺一房輸38% 樓市表現不似預期，撤辣後取消出貨年期「限制」，更多二手業主願意蝕讓跳船。西半山豫苑兩房戶以800萬元沽出，為約9年低位，持貨短短約一年，帳面速蝕約140萬元。元朗尚悅‧嶺一房單位「3球」有交易，不足兩年半帳面大幅跌價約38.4%，料有機會為項目蝕幅最大個案。

港島樓繼續失守。美聯陳凱廸表示，上述位於柏道的豫苑1座低層F室，實用面積約587方呎，獲外區上車用家購入，呎價約13,629元。原業主於2023年3月以約940萬元購入，物業帳面貶值約14.9%。資料顯示，是次做價料屬該盤2015年後最低。

尚悅‧嶺4月暫錄至少兩宗買賣，全為損手成交，部分業主更慘輸離場。消息透露，上述屋苑1座低層G室，實用面積約254方呎，以300萬元售出，呎價約11,811元，原業主2021年底才以約487萬元二手購入單位，現轉手帳面虧損約187萬元。而該盤同座另一個中低層單位，成交價308萬元，亦於不足6年帳面貶值約「一球」。

馬鞍山中心反價仍損手 樓價難重返高峰，二手業主寧願「斬纜」止蝕出貨，馬鞍山中心兩房單位即使反價仍要輸。中原胡耀祖稱，屋苑4座中層B室，實用面積約375方呎，反價6萬元後，以506萬元易手，呎價約13,493元。原業主於2019年以623萬元購入物業，持貨約5年帳面損失約117萬元，蝕幅約18.8%。

該行吳嘉權指出，火炭駿景園7座低層D室套三房單位，實用面積約1,041方呎，議價後以1,238萬元沽出，呎價約11,892元，新買家為區內租客。而原業主約3年前入市，現時沽貨帳蝕約162萬元，單位貶值約11.6%。

珀麗灣劈22% 明賺實蝕 此外，部分多年前買入單位的業主，現沽貨帳面雖有微利，惟計及使費仍未能全身而退。香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣29座高層B室，實用面積約545方呎，兩房間隔，享海景，去年6月叫價約740萬元，近期已經大幅下調至約650萬元，最終進一步劈價，以約575萬元售出，累積減價約165萬元或約22.3%，呎價約10,550元。單位2015年購入價約573.6萬元，至今約9年僅升值約1.4萬元，屬明賺實蝕。

近日二手市場蝕讓成交