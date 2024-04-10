簡訊一覽
●舜宇光學(02382)3月手機鏡頭出貨量為1.12億件，按年增長33.7%，按月增長8%，主因去年同期整體智能手機市場需求疲弱而令基數處於低位；車載鏡頭出貨量843.2萬件，按年升17%，按月升8%，主要是公司在內地新能源品牌汽車中的市場份額上升；手機攝像模組出貨量為4,189.5萬件，按年升15.1%，按月跌19.5%。
●中國人壽(02628)首季累計原保險保費收入約3,376億元人民幣，按年升3.2%。
●恒鼎實業(01393)首季原煤產量67.8萬噸，按年下跌38%；精煤產量19萬噸，按年跌45%。
●耀才證券(01428)預計，2023/2024年度之未經審核綜合稅後純利為約5.58億元，較上一年度的約6.21億元下跌約10%。
●萊蒙國際(03688)今年首季預售額約1.56億元，其中物業預售額約1.55億元，車位預售額約80萬元。
●中國乘聯會公布，3月狹義乘用車市場零售168.7萬輛，按年增6%，按月急升52.8%；首3個月累計零售482.9萬輛，按年增13.1%。上月新能源車市場零售70.9萬輛，按年增29.5%，按月增82.5%；新能源車本地零售滲透率41.6%，按年提升7.6個百分點。另3月乘用車出口40.6萬輛，按年增39%，按月增36%，創歷來最高月度出口量；同月新能源車佔出口總量29.3%，按年增5.4個百分點。
●政府公布，賴翠碧獲委任為會計及財務匯報局行政總裁，昨起生效為期3年。另倪文玲獲長和(00001)旗下屈臣氏集團委任為行政總裁，5月1日生效。
●研調機構IDC的調查顯示，全球個人電腦（PC）市場於今年首季恢復增長，出貨量按年增1.5%至5,980萬部，重回疫情前水平。按品牌劃分，聯想集團(00992)繼續蟬聯全球PC市佔率榜首，市佔率達23%；惠普和戴爾市佔率分別為20.1%和15.5%，位居第二和第三位。IDC又指，受惠於今年稍後人工智能PC出台，加上企業啟動換機周期，料今年市場將持續復甦。
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