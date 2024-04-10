●中國乘聯會公布，3月狹義乘用車市場零售168.7萬輛，按年增6%，按月急升52.8%；首3個月累計零售482.9萬輛，按年增13.1%。上月新能源車市場零售70.9萬輛，按年增29.5%，按月增82.5%；新能源車本地零售滲透率41.6%，按年提升7.6個百分點。另3月乘用車出口40.6萬輛，按年增39%，按月增36%，創歷來最高月度出口量；同月新能源車佔出口總量29.3%，按年增5.4個百分點。