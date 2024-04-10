華車市減價波及日企 豐田本田首季銷量跌
今年以來內地車企積極減價搶攻市場份額，日本車企在華銷情備受關注。3月份3家日系車企中只有日產汽車（Nissan）銷量增長；至於首季，豐田汽車（Toyota）在華銷量減少1.5%至37.42萬輛，日產增加3.3%至16.72萬輛，本田（Honda）減少6.1%至20.69萬輛，表現參差。
日產上月內地賣多10%
豐田3月在華的新車銷量按年下降3.1%至13.22萬輛，也是連續兩個月下降，銷量受到內地車企發動減價戰的影響。按合資公司來看，與一汽集團的「一汽豐田」銷量下降7.3%至5.8萬輛，與廣州汽車集團(02238)合資的「廣汽豐田」下降8.4%至5.54萬輛。
另一方面，日產的主力車銷量有所回升，3月在華銷量增長10%至5.99萬輛。主力轎車軒逸（Sylphy）的銷量有所增長；今年3月推出運動型多用途車（SUV）探陸（Pathfinder）的訂單據悉也非常火爆。本田此前已發布3月在華銷量為6.44萬輛，下降26.3%。
內媒消息指，豐田全球車型智能駕駛方案，即將採用「豐田+華為+Momenta」3方的聯合方案，可能是來自於4年前中國自動駕駛公司「獨角獸」Momenta與豐田首次達成的策略合作。去年曾傳出Momenta擬來港或赴美掛牌籌10億美元，故是次合作也可能影響到往後的市場估值。
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