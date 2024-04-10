日央行考慮減寬鬆措施 Yen價反彈

正當外界觀望美國聯儲局減息時間會否推遲之際，日本央行就在此時頻頻放「鷹」暗示有機會進一步收緊貨幣政策。日本央行行長植田和男昨出席日本國會活動時稱，倘若日本整體物價繼續升溫且符合預期，將考慮縮減寬鬆措施力度，暗示今年可能會再度加息。消息一出，日圓匯價昨在歐洲時段轉強，兌每美元曾見151.73，折合每百日圓兌港元回升至5.16算。

傳月內上調通脹預測 植田和男強調，央行加息與否的其中一個重要因素，是觀察薪酬談判結果會否轉化為實質薪酬增長，以及相關變動有多大程度反映在服務價格之中。他又稱，央行會着眼經濟、物價走勢，以短期利率為政策目標，適度引導政策，同時關注外匯、市場發展及其對經濟和物價的影響。

與此同時，市場消息指，日央行可能會於本月底的議息會議上考慮提高通脹預測，其中之一是調高不包括新鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）預測，主因是民眾薪酬上升。另近期油價上升、日圓疲弱等因素均推升當地通脹，而目前該行測算為2.4%。

巴郡擬再發日圓債 惟要留意，雖然市場因憧憬日央行收緊幣策而帶動日圓淡倉規模近期創17年新高，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡卻計劃在全球發行日圓債券，反映他仍在日本推進更多投資，若然行動屬實，預示日圓應會繼續低企，而日央行出口術乃做騷而已。

消息指，巴郡委託幾間銀行在美國證券交易委員會（SEC）註冊發行潛在基準債券，交易或在近期完成，惟取決市場情況。日經平均指數昨收報39,773點，升426點。

投行花旗全球市場首席策略分析師阪上亮太則表示，日經平均指數已失去動力，料在38,000至41,000點之間波動，主要是短期有3大風險來襲，包括上市公司可能會提供保守的前瞻指引；若日央行在將發布的展望報告中調高通脹預測，引發市場對其提早加息的猜測，日圓匯價可能轉強；以及對中國經濟的過度悲觀情緒可能會消退，導致短期股票投資者由日本轉向中國。