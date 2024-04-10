獨角獸企增至1453家

字節跳動值1.5萬億居首 美佔48%最多 胡潤研究院昨日於廣州發布《2024全球獨角獸榜》，列出全球成立於2000年之後，價值10億美元以上的非上市公司。全球獨角獸企業數量按年增加92家至1,453家，總價值按年增長7%至4.6萬億美元（約35.88萬億港元）。另全球共有171家新獨角獸，即幾乎每兩天就有一家新獨角獸誕生，其中美國和中國分別出現70家和56家新獨角獸，平均每周一家以上。

中國340家全球第二多 胡潤研究院自2017年以來追蹤記錄獨角獸企業，這是第6次發布全球獨角獸榜。本次榜單估值計算的截止日期為2024年1月1日，美國以703家獨角獸領跑，增加37家，佔全球總數的48%；中國以340家位居第二，增加24家；印度以67家保持第三，減少一家；英國以53家排名第4，增加4家；歐盟國家有109家獨角獸，增加5家。

OpenAI價值漲5680億 OpenAI價值增長最快，增長5,680億元（人民幣‧下同），以7,100億元成為全球第三大獨角獸。SpaceX價值增長第二快，增長逾3,000億元，達到1.28萬億元，位居第二。

其他新進前的10位公司，有總部位於悉尼的平面設計平台Canva，價值增長一倍至2,800億元；總部於馬耳他的加密貨幣交易所幣安（Binance），價值增長近1,000億元至2,400億元。字節跳動仍然是全球價值最高的獨角獸，價值1.56萬億元。

至於其他新進前50名的公司還包括亞馬遜創始人貝索斯的太空公司藍色起源（價值1,430億元）、總部於美國米爾堡的數碼媒體公司Red Ventures、總部於南韓首爾的加密貨幣交易所Dunamu。

59家「超級獨角獸」價值100億美元以上，其中3家價值1,000億美元以上。金融科技、人工智能（AI）、區塊鏈和新能源是過去一年增長最快的行業。

總體而言，金融科技以185家獨角獸領跑，其次是軟件服務（139家）和AI（115家）。中國獨角獸主要來自AI、半導體和新能源行業；美國獨角獸主要來自軟件服務、金融科技和AI；世界其他地區的獨角獸主要來自金融科技和電子商務。價值下降最多的是螞蟻集團和菜鳥網絡，分別下降逾2,800億元和近1,200億元。

三藩市擁有190家獨角獸企業，保持「全球獨角獸之都」稱號，並且是全球增長最快的城市，增加9家，紐約以133家位居第二，北京以78家位居第三。

廣汽埃安列千億獨角獸 21家國企孵化的獨角獸上榜，全部來自中國，以新能源汽車廣汽埃安為首，價值1,000億元，其次是由東風汽車所打造的新能源汽車嵐圖，價值305億元。42家「降級」退出榜單，即估值降至10億美元以下，其中21家來自美國，11家來自中國。老虎環球從Sequoia手中摘得「全球最成功獨角獸投資機構」桂冠，其次是軟銀集團。紅杉中國超過Sequoia，全球排名第三，是唯一一間進入全球前10的中國投資機構。

2024全球10大獨角獸