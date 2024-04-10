港上月外儲減至4236億美元

香港龐大的外匯儲備，經常被視為維持香港經濟與貨幣穩定的最強後盾，截至今年3月底止的官方外匯儲備資產為4,236億美元，相當於3.3萬億港元，較2月底已修訂的4,252億美元，略為減少16億美元。金管局總裁余偉文昨現身滙豐環球投資峰會時，繼續反駁資本離港的說法，更強調過去5年本港的存款累增21%。

余偉文指，近期坊間流傳本港資本外流，以至質疑本港國際金融中心地位的聲音，但過去幾年，面對各類事件、疫情等活生生的壓力測試，歐美銀行業出現危機，本港也順利度過，無構成大影響，多項因素都反映出本港具有自身獨特優勢及韌性，亦維護了香港市場的信譽及能力。

余偉文：過去5年存款增 他續稱，目前本港外儲維持逾4,200億美元水平，且銀行資本與流動性比率相當高。當局資料顯示，為數4,236億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約40%。他重申，本港存款過去5年間有增無減，2019至2022年間，在港資產管理公司的資產距離規模，總共增長兩成，反映本港銀行業及資產管理業，均保持韌性和強勁增長。

身處地球另一端的財經事務及庫務局官員則在美國紐約展開訪問行程，他指全球經濟重心將繼續「東移」，香港將從中獲益，不僅是「超級聯繫人」，也是「超級增值人」，推動中西方交流合作。他先後與美中關係全國委員會會長歐倫斯、紐約聯邦儲備銀行行長兼行政總裁威廉斯、紐約證券交易所副總裁及全球諮詢主管Chris Taylor等人會面，重申香港仍然是吸引全球商業、投資和人才的理想地。