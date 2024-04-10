5內銀發TLAC債吸資 惠譽料4年籌6.2萬億

按監管規定，僅二級資本工具全部減記或轉股之後，TLAC債券才會減記或轉股來吸收損失。惠譽估計，內地當局會提供支持，防止TLAC高級債券的違約，並保證一旦銀行違約，回收預期不低於平均水平。

工行傳本月發最多400億 消息指，工行最快在4月發行最多400億元的TLAC債券，具體而言是發行200億元，可於3年後贖回，以及發行100億元，可於5年後贖回，若市場反應理想就會加推100億元，並可能最快6月份再發行200億元。

惠譽認為，若TLAC有成本優勢，未來幾年中國全球系統重要性銀行或將用TLAC債務工具取代部分到期或計劃發行的資本工具。