大行看好AI撐標指 道指曾挫320

儘管美國10年期國債孳息率周二回落至4.4厘以下，投資者對美國減息的預期已轉趨保守。觀望今日出爐的美國3月份通脹數據，美股3大指數周二早段先升後跌，道指挫320點，報38,572點；標指跌41點，報5,161點；納指跌108點，報16,145點。然而，一些大行「AI（人工智能）萬事足」，基金公司DWS及富國銀行因應AI浪潮，分別把標指目標提高到5,300點及5,535點。

現成全行最「牛」的富國認為，AI的結構性機遇和指數靠幾隻股份推高的現象，已令投資者不太執着傳統的估值方法，更看重長遠的增長。就算未來幾個月有機會轉趨波動，企業盈利本身在改善，下半年或會迎來「融漲」（Melt-up，即怕執輸蜂擁入貨），催化劑包括多年貨幣寬鬆周期重臨。

DWS美洲投資總監David Bianco表示，隨着AI迅速發展，現估標指12個月上探5,300點，理由包括聯儲局加息後美國經濟仍無衰退迹象，預計軟件、互聯網服務企業和科技巨頭的相關部門，盈利增長將保持穩健。

銀行或調高淨利息收入指引 減息預期降溫下，摩根士丹利估計，本周開始公布首季業績銀行股可能調高對今年淨利息收入的指引。券商亦預期，隨着併購及交易和資本市場承銷活動回暖，華爾街大行上季的投資銀行業務收入會由去年的低位反彈。儘管摩根大通、美國銀行、花旗集團和富國銀行上季的貸款減值撥備會按年大增74%至67億美元左右，風險依然可控，問題是聯邦存款保障機構（FDIC）拯救硅谷銀行（SVB）及Signature Bank後要提高對銀行收費來補充資本，或使大行盈利下滑。

三星傳獲美晶片補貼514億 另外，華府依據《晶片法案》將為台積電、英特爾（Intel）合共提供151億美元的建廠補貼後，市傳三星電子亦會獲發最多66億美元（約514.8億港元）在德州打造尖端製程晶片生產線。不過，這些「吸資巨獸」迫使當局上周宣布放棄研發方面的補貼，市傳為這些巨獸提供刻蝕設備的應用材料（Applied Materials）可能因為得不到補貼，押後甚至放棄斥40億美元在加州硅谷設立研發中心的計劃。應材周二早段曾升1.15%。

黑莓（Blackberry）與超微半導體（AMD）合作提升機械人的精確度和控制，分別曾升11.8%及1%。