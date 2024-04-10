滙控售阿根廷業務

阿根廷滙豐擁有逾100間分行，客戶約100萬名，去年除稅前利潤2.39億美元，而今年2月底的總資產為47億美元，風險加權資產為79億美元，股本為14億美元。然而，阿根廷長年苦於通脹失控及由其引發的貨幣嚴重貶值。

股價升1% 8個月最高 Galicia將收購阿根廷滙豐的所有業務，包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷滙豐發行並由其他滙豐實體持有的一億美元後償債務，代價將根據2023年12月31日至交割時業務的業績和阿根廷滙豐的證券投資組合的公允價值損益進行調整。

滙控稱，交易將於未來12個月完成交割，並需滿足包括監管部門批准在內的條件，屆時約49億美元的歷史上累計貨幣換算儲備虧損將在收益表中確認，但相信不會對集團普通股權一級資本（CET1）或有形資產淨值產生影響。滙控股價昨早高見64.15元，收報63.9元，升1.11%，仍為8個月新高。

滙控預計，將以現金、貸款票據和Galicia的美國存託憑證（ADR）獲得收購代價，其中ADR佔大約一半，佔Galicia少於10%的經濟利益。

祈耀年：力拓墨西哥美國 滙控行政總裁祈耀年稱，交易為集團執行策略重要的另一步，使資源能夠集中在國際網絡中更高價值的機會上。他指，阿根廷滙豐是一家主要以國內為重點的企業，與集團國際網絡的其他部分連接性有限。此外，鑑於其規模，當其業績換算成美元時，也會為集團帶來巨大的收益波動，認為Galicia更適合投資於其中並將其發展。

祈氏強調，滙控仍然致力於墨西哥和美國，並通過全球網絡以及交易銀行業務能力為國際客戶提供服務。

滙豐香港區行政總裁林慧虹昨日未有明確評論港息去向，但料美國會減息，並指樓市整體情況良好，又稱今年亞洲貿易強勁，2030年前將增長65%。