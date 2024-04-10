現貨金首見2365美元 金礦股續起舞

金價愈升愈有，現貨金價昨曾觸及史上最高的每安士2,365.35美元，升1.12%；期金更高見每安士2,384.5美元。美國銀行料黃金和白銀未來12個月內將分別升至逾3,000美元和30美元。

黃金ETF上月流出64億 國際資本市場協會（ICMA）高級顧問帕克分析，金價愈升愈有基於兩大因素，一是出現「追趕效應」，因去年和今年初黃金相比環球股市升幅仍嚴重落後；另一因素是環球央行尤其是亞洲央行買入黃金，在資產配置中增加黃金儲備配置。惟他對金價後市看法較保守，又稱基本面似乎乍現「熊蹤」。

世界黃金協會數據顯示，3月全球黃金交易所買賣基金（ETF）資金流出約8.23億美元（約64.2億港元），連續9個月流出，但流出速度比之前放緩，因北美及亞洲資金流入增3.6億美元及2.17億美元，緩衝歐洲流出14億美元的損失。3月全球黃金ETF總持倉雖減14噸，至3,112噸，為2020年12月來新低，但因金價走強，全球黃金ETF總資產管理規模升8%，達2,220億美元的21個月高位。

美傳研擴加密幣平台制裁 法巴銀行財富管理全球首席投資官Edmund Shing則稱，黃金近期升勢已完全脫離與實際利率和美元的關係，對此有點困惑，惟估計中期表現仍令人鼓舞。

另邊廂，加密幣走勢在「減半」行情前夕飄忽，比特幣昨跌2%至70,769美元，以太幣則微升至3,631美元。市傳美國財政部為防止上述貨幣被用於促進恐怖主義融資，正向國會尋求更大執法權力，以打擊提供加密貨幣服務的外國機構，包括尋求對海外加密貨幣平台制裁的更多權力。