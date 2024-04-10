比利時子企申破產 思捷炒高50%

傳歐舒丹私有化近成事 思捷繼上月旗下瑞士附屬公司ESRA提交破產申請後，日前再公布將比利時附屬Esprit Belgie Retail N.V.（BEBR）提交破產申請，又指相關申請不會對集團造成直接重大不利影響，且業務及營運維持正常，將繼續評估所有重組方案及應急計劃，以維持業務價值。

至於昨日停牌的歐舒丹，外媒報道指，主席兼控股股東Reinold Geiger會與黑石聯手，取得其融資把公司私有化，相關交易最快或於未來幾天宣布，惟即使談判已進入最後階段，但仍可能推遲，甚至破裂。

事實上，歐舒丹早在去年8月曾承認Geiger旗下L'Occitane Groupe S.A.研究私有化，惟未定作價，其後於9月宣布終止私有化計劃。

不過，內地高端美妝用品公司毛戈平申請主板上市，中金公司為獨家保薦人，去年收入增長57.77%至28.85億元（人民幣‧下同），純利增長88%至6.61億元。

Zara否認撤華 反開店 另邊廂，快時尚品牌Zara被指撤出內地市場，其母企Inditex火速澄清有關消息不實，兩個多月內關閉內地9間分店的數字亦不準確，Zara期內只關閉惠州、東莞及上海寶山3間分店。

Inditex表示，正不斷優化及升級Zara門市，將透過開設更大規模的門市及配備高效的數碼創新技術，為中國消費者帶來更整合的數碼體驗。今年將對上海南京東路Zara旗艦店進行重裝升級，同時將繼續在部分城市開設新旗艦店，強調中國是Zara及Inditex集團重要的策略市場。