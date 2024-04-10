恒指升少截成交縮 百度挫3%差絕藍籌

本港股市向上，恒生指數昨日一度抽高274點，短暫升穿17,000點關，惟最終收市報16,828點，全日揚95點，成交縮16.95%至829.65億元。「北水」淨流入27.33元，連續7日淨買入，累計規模達311.93億元。

香港證監會行政總裁梁鳳儀亦指出，證監會現正着力鞏固香港與中東和東南亞市場的聯繫，並鼓勵資產管理公司透過現有渠道，包括基金互認安排，探索在這些市場分銷基金。

她坦言，從證監會掌握的數據，「香港作為國際金融中心的活力和韌力不減，一如既往」。偶有波折在所難免，但本港作為中國資本市場最重要的國際中介人，只要保持韌力和靈活變通，加強現有和開通新的市場聯繫，定能再闖高峰。

去年港基金吸資增93% 過去3年間，證監會持牌機構的數目仍增長超過4%至約3,250家，其中持有第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照的機構數目均上升超過13%。從2020年到2023年，在持牌機構中，外資控制的公司佔比每年均保持在15%左右，可見金融機構對香港的信心未見動搖。

梁氏指，少數企業遷址及縮減規模常引起傳媒注意，但較少報道公司在香港新開辦事處，而過去3年香港的對沖基金管理公司、私募股權基金管理公司和家族辦公室的總數目增24%。去年香港註冊的投資基金淨吸資額增93%，管理資產價值仍有中單位數百分比增長。之不過，為何參與者增多，但港股表現依然乏善足陳，跑輸競爭對手，各方參與者自然都願聞其詳。