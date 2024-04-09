華樓市復常需時 首務防金融風險

全球經歷了長時間的超寬鬆貨幣政策後，資產泡沫尤其是樓市風險可謂各經濟體普遍存在的現象，中國算是最先、最積極着手去槓桿、消泡沫的大型經濟體，皆因內房與地方債務問題嚴重且互相關連，與其等其無序爆煲重創經濟，倒不如主動有序化解。基本上，房地產企業須為過去的錯誤付出代價，去蕪存菁是必然結果，風險出清的過程，有機會外溢至金融體系，得設法嚴格守住不發生系統性風險的底線，並以推動樓市運作有序復常為產業政策的階段性目標。

近日又有上市民營房企在港遭入稟申請清盤。債權人為保債權利益提訴可以理解，房企積極與債權人溝通債務重組，避免清盤，亦是自然的反應。事實上，「兩個銅錢才會響」，過去內房市場發展亂象頻生，無論是房企一方抑或貸出款項的金融機構一方，都要負上責任。企業和個人涉及的違規、違法行為，必須嚴格追責，並完善行業披露與監管，才能真正將內房債彈問題「化危為機」，好讓內房市場長遠能以更穩健的步伐發展。

在這過程中，因管理不善而未能化解債務問題的企業面臨出局，在所難免。不過，房地產投資的涉額龐大兼發展年期長，項目普遍都存在項目融資的需要，不可能沒有借貸，但市場信心危機發酵下，容易將風險無限放大，最怕是企業不論好壞都受到牽連，火燒連環船下結果難以想像。故當局要做的，一方面是確保有合理的市場流動性，和確保房企與金融機構有及時溝通的渠道，協助有需要進行正常項目融資的房企能取得融資渠道，這樣對房企、購房者、金融機構和整體市場都是重要的事情。

另一方面，至今為止，內地經濟並未有因為房地產市場調整而停下來，製造業與服務業持續發展，居民住屋需求仍然存在。只是內地的房地產市場積壓了海量的存量供應，需時來消化，除了可以推動住房以舊換新、以減息來增加用家置業誘因外，當局亦須協助完善保障項目預售資金等安排，避免因項目爛尾而令用家首期血本無歸，無瓦遮頭還要背上銀行樓按貸款責任，誰願踏足樓市？

未來一段時間，化解內房危機的工作重點，乃在多方面協助樓市運作恢復正常，讓需求面得到釋放，加快改善市場供需關係，讓具實力的房企可以穩健推進業務發展，房企發展項目能取得合理回報，用家亦可安心置業安居，有力穩定市場預期，重新建立市場信心，這也是有效防止內房風險外溢至金融系統的不二之法。

長遠而言，如何落實建立房地產長效機制，乃內地樓市長足發展須正視的問題，惟這須待當前的債務危機有序解除，才能進一步推進實現。無可否認，內房債務危機已對經濟產生負面影響，惟到目前為止，相信「痛楚」的高峰已現，未來樓市得以「時間」來治愈，「房住不炒」將取代「樓價只升不跌」的市場預期，住房是滿足居民住屋需求的商品市場，是資產市場的一部分，但不再是主宰經濟興旺與地方政府財政命脈的關鍵。