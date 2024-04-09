輪商精選：恒指14129看淡之選
美國3月非農就業職位增加30.3萬個，遠超市場預期，失業率亦跌至3.8%，市場擔心隨着油價持續上升，或會對通脹帶來更大壓力，令美國聯儲局減息的計劃有變。美股上周全周計仍要向下，當中道指跌2%。本周投資者焦點包括美國的消費物價指數（CPI）及消費者信心指數，以及聯儲局將公布上月的議息會議紀錄。
恒生指數過去兩星期於16,300至17,000點窄幅上落，如認為聯儲局放鷹或不利港股，欲對沖可考慮恒指認沽證14129，行使價16,000點，6月到期，實際槓桿11.3倍。相反，如看好可關注恒指認購證21872，行使價17,085點，7月到期，實際槓桿13.5倍。
估中海油調整 吼23876
市場關注中東地緣政治局勢變化，支持國際油價表現，中國海洋石油(00883)股價昨日曾見自2011年高位。隨着中海油破頂，投資者若仍持有相關好倉產品，可留意轉倉的部署，如中海油認購證23924，行使價20.75元，9月到期，實際槓桿7.1倍。相反，中海油本年已累升近五成，欲部署淡倉可關注中海油認沽證23876，行使價15.64元，2025年3月到期，實際槓桿4.8倍。
油價強勢同時，金價亦創新高突破每安士2,300美元，帶動黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR金ETF(02840)顯著向上。好倉選擇可參考S金認購證23821，行使價1,700元，12月到期，實際槓桿7.9倍。市場目前S金最貼價的認沽證，可留意23666，行使價1,468元，2025年6月到期，實際槓桿8.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：