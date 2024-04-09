產經

輪商精選：恒指14129看淡之選

美國3月非農就業職位增加30.3萬個，遠超市場預期，失業率亦跌至3.8%，市場擔心隨着油價持續上升，或會對通脹帶來更大壓力，令美國聯儲局減息的計劃有變。美股上周全周計仍要向下，當中道指跌2%。本周投資者焦點包括美國的消費物價指數（CPI）及消費者信心指數，以及聯儲局將公布上月的議息會議紀錄。
恒生指數過去兩星期於16,300至17,000點窄幅上落，如認為聯儲局放鷹或不利港股，欲對沖可考慮恒指認沽證14129，行使價16,000點，6月到期，實際槓桿11.3倍。相反，如看好可關注恒指認購證21872，行使價17,085點，7月到期，實際槓桿13.5倍。
估中海油調整 吼23876
市場關注中東地緣政治局勢變化，支持國際油價表現，中國海洋石油(00883)股價昨日曾見自2011年高位。隨着中海油破頂，投資者若仍持有相關好倉產品，可留意轉倉的部署，如中海油認購證23924，行使價20.75元，9月到期，實際槓桿7.1倍。相反，中海油本年已累升近五成，欲部署淡倉可關注中海油認沽證23876，行使價15.64元，2025年3月到期，實際槓桿4.8倍。
油價強勢同時，金價亦創新高突破每安士2,300美元，帶動黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR金ETF(02840)顯著向上。好倉選擇可參考S金認購證23821，行使價1,700元，12月到期，實際槓桿7.9倍。市場目前S金最貼價的認沽證，可留意23666，行使價1,468元，2025年6月到期，實際槓桿8.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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