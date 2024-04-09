專家點評：美通脹風險續牽動股市

中港的復活節及清明節假期終於完結，港股假期間夾雜的交易日缺乏投資氣氛，走勢也不能代表大戶意向，因此本周才是港股第二季的真正開始。適逢本周投資焦點多且重要，不排除環球以至港股會出現較大的波動。

首先，本周算是超級央行周，有新西蘭央行、加拿大央行、南韓央行以及歐洲央行等將公布利率決議。值得留意的是，市場預計歐洲央行6月降息0.25厘的可能性幾乎是100%，加上歐元區3月通脹率已下降至2.4%，故該行很可能在本周發出即將降息的信號。不過，就算歐洲央行有減息的預期，惟歐元走勢上未見明顯改變，近月維持於1.074至1.097水平區域。須留意歐央行議息後發布的消息會否出現新形勢。

就業市場勁 或推遲減息 另一方面，上周五在美國3月非農數據公布後，利率掉期市場下調今年美國聯儲局減息預期，掉期市場將完全定價聯儲局降息的首次日期從7月推遲至9月。美國利率期貨定價該局今年將降息兩次，非農數據再次燃起經濟動力的同時，投資者又怕帶來控制不了的通脹風險。

數據很爆嗎？美國3月非農就業職位新增30.3萬個，創下去年5月以來的最大增幅，遠超市場預期的增加21.4萬個。最新的非農報告表明，聯儲局在抗通脹問題上應該保持更多耐心。

美國總統拜登在白宮發表的聲明中表示，3月非農就業報告是「美國復甦的一個里程碑」，而美國白宮經濟委員會主任布雷納德也表示，這是一個非常令人鼓舞的報告，表明美國經濟可以繼續擴張。美國3月失業率為3.8%，符合預期，平均時薪按月上漲0.3%，亦符合預期。

港股短線支持位16200 部分美國經濟學家認為美國經濟衰退的可能性愈來愈低，此份非農數據並不是作為對未來息口變化的預估，重點應放在美國的強勁經濟面上。本星期美國將公布3月份消費物價指數（CPI），CPI一方面直接影響聯儲局對未來息口政策決定，另一方面再配合美國非農數據，整體可看到美國經濟狀況的全貌，趨勢變得更立體。

港股方面，恒生指數在假期後方向仍然欠奉，投資者觀望情緒容易理解。假如美國本周因CPI高於市場預期而推遲減息時間，或是利率維持高位更長時間，大戶基本上是沒有必要走入港股，資金可大安旨意繼續留在不用任何風險的固定高利率存款內，更何況中美息差的闊度也要延長好一段時間。恒指過去一個月支持於16,200點，但同時受制於17,200點，走勢上未見突破，短期具影響力的因素或是美國CPI。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）