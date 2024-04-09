2月僅一伙私宅落成

私人住宅落成量出現斷層。據差餉物業估價署資料，2024年2月私宅落成量僅一伙，為2020年10月後的近3年半單月最少，按月減3,592伙或逾99.9%。

該署資料又顯示，2月只有九龍區錄得一伙私宅落成，屬實用面積約1,722方呎或以上大型單位。而港島區及新界區均為「零落成」，當中港島已連續兩個月出現相同情況。

首兩月計大減42% 至於今年首兩個月共有3,594個單位落成，相比2023年同期的6,293個，大幅回落2,699個，跌幅約42.9%。

同時，今年截至2月底的私宅落成量，亦是2021年後同期最少，而比較今年全年預測落成單位22,267伙，則只達16.1%。

以落成單位類別計，首兩個月仍以實用面積約430方呎以下細戶佔最多，達1,811伙，惟較去年同期少約45.1%。而實用面積約1,722方呎或以上大單位，今年落成量暫有24伙，全數來自九龍區，數量比去年同期大增約3.8倍。而截至2月底的各類別私宅租金回報率，只有實用面積約431至752方呎中小型單位上升，漲至2.9厘，為近10年最高。