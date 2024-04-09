3月申預售4904伙 兩年最多
樓市撤辣後，發展商推盤轉趨積極。據地政總署資料，3月有5個住宅項目申請預售樓花，涉及4,904伙，按月彈升約1.87倍，為2022年1月後逾兩年最多。
長實觀塘首置盤規模最大
最新申請預售項目當中，有4項為私人住宅發展，規模最大為長實集團(01113)的觀塘安達臣道對出首置項目，涉及2,926伙。據地契條款，該盤單位實用面積須約250至500方呎，規定不少於1,000伙作首置單位。
不過，據地契條款，首置單位取得入伙紙後才公布售價，私宅要待首置戶開價後才可出售。房屋局指，地政總署會按地契條款處理有關申請。
新世界發展(00017)等的香港仔港島南岸第5A期及5B期申預售，提供447伙及378伙。會德豐地產的上水古洞第24區項目設457伙。另一項為香港房屋協會粉嶺百和路72號，涉696伙。
待批單位1.4萬戶 月飆51%
該署3月批出一份預售樓花同意書，為中信泰富的大坑道135號峻譽‧渣甸山，設114伙。而待批伙數增至14,019伙，按月大增約51.9%。
首季4新盤批預售，共涉1,365伙，按季少約74.2%。惟新申請錄6,614伙，按季增約6.4倍。已申預售的新鴻基地產(00016)西貢十四鄉項目第1A（2）期、第1B期及第2A期，地址為海映路8號。
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