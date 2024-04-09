居屋市況：白居二客385萬購富景

白居二客入市帶動下，未補價第二市場交投升溫，小西灣居屋富景花園三房單位減價約10%，即獲同類買家以385萬元購入。

宏智物業秦志豪表示，上述單位為3座中層G室，實用面積約592方呎，原先叫價428萬元，減價43萬元後售出，呎價約6,503元。

中原冼子明透露，同區居屋富怡花園2座高層B室三房戶，實用面積約592方呎，享海景，亦獲白居二上車客以445萬元承接，呎價約7,517元。

天水圍全月交投料增50% 天水圍4月暫錄約20宗第二市場成交，祥益黃慶德指，居屋天富苑K座高層3室，實用面積約506方呎，同區客取得購買證後加快入市，即睇即買以357萬元承接，呎價約7,055元，料全月該市場交投可增約50%。

將軍澳單日連錄至少4宗白居二客入市個案。世紀21將軍澳魏仕良稱，居屋富康花園佔兩宗，屋苑7座中層K室，於去年底放盤，累減26萬元，以324萬元售，呎價約7,517元。利嘉閣周雪雯指，上水居屋旭埔苑G座高層5室兩房戶，獲白居二客以318萬元買入，呎價約5,824元。