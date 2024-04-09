二手交投縮 荃灣月內跌逾60％最慘

受新盤搶客及長假期影響，本月二手樓交投未能承接上月「爆升」之勢。綜合市場資料，全港8個主要住宅區4月二手買賣成交量，較3月同期全線下跌，其中荃灣跌幅逾60%最多，其餘包括上水及粉嶺的北區，以及屯門同期均錄得逾50%跌幅。

荃灣細價樓成交量2月底撤辣後彈升，惟本月暫跌至約26宗，按月挫幅約61.8%。中原余俊文表示，早前平盤已被消化，區內交投開始拉鋸，成交步伐因而放緩。

屯門暫33刁 城‧點蝕22% 北區4月暫錄約18宗二手買賣，與上月同期約39宗相比，按月亦回落約53.8%。該行蔡天賜稱，辣招取消後市場剛性需求爆發，3月成交量即被推高，以致本月顯著回落。不過，部分屋苑做價已較撤辣前升約10%。

向來以上車盤供應為主的屯門，二手成交量由上月同期約68宗，跌至本月約33宗，挫幅約51.5%。同區錄多宗蝕讓，市場消息透露，城‧點高層J室，實用面積約312方呎，售價429.8萬元，呎價約13,776元，單位約7年帳面貶值約22%。

祥益袁思賢稱，區內豐景園4座低層8室，外區投資客一筆過以309.88萬元購入作收租，呎價約10,295元，原業主持貨約8年帳蝕約7萬元。世紀21天生置業凌嘉豪指，屯門掃管笏上源2A座中低層C室兩房戶，兩個月累減79萬元，以471萬元沽，呎價約一萬元，不足6年帳面跌價約16%。

珀麗灣移民盤4年輸122萬 此外，東涌、將軍澳及青衣二手交投量，按月跌幅都逾30%。美聯劉卓豪表示，將軍澳4月暫錄近60宗二手買賣，同區新盤開售成為焦點，而二手業主議幅較上月收窄，成交氣氛減慢。

各區蝕讓個案未有減少。美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣2座低層D室，三房間隔，望海景，叫價668萬元，原業主移民賣樓，成交價628萬元，呎價約9,968元，約4年帳面虧損122萬元。該行馮根明稱，元朗世宙2座高層K室三房戶，減價75萬元，以875萬元沽，呎價約13,545元，約5年帳蝕45萬元。

4月部分地區二手交投情況