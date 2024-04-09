康城新盤周內開價
PARK SEASONS最細277呎 料首批138伙
新盤推售攻勢一浪接一浪，將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨日上載樓書，部署本周內公布首張價單，預計首批單位約138伙。
該樓盤由會德豐地產發展，集團副主席兼常務董事黃光耀透露，首批將涵蓋一房及兩房戶型，售價較項目12A期SEASONS PLACE有約5至10%上調空間，由於今期單位面積較小，入場門檻將會較低。
維港滙III單日沽兩伙
戶型分布方面，標準單位中，一房開放式廚房戶型佔294伙，實用面積314至335方呎，標準兩房共366伙，面積436至537方呎。項目另設25伙連平台或天台特色戶，面積277至537方呎。
據樓書資料，項目樓高56層，分為2A及2B座，提供685伙，關鍵日期為2025年11月30日。最細戶型為2B座8樓B室連平台一房戶，實用面積277方呎，平台面積190方呎。
天鑄2期複式1.1億成交
市場再錄逾億元大額成交，新鴻基地產(00016)何文田天鑄第2期，昨招標售出2座22樓及23樓A室四房複式戶，實用面積2,278方呎，連354方呎平台，成交價逾1.13億元，呎價約50,004元。至於華懋集團的何文田站瑜一‧天海1B座3樓A室套三房單位，獲內地專才家庭以2,503.76萬元承接。另外，萬科香港長沙灣連方II將於本周五以價單形式發售13伙兩房單位，折實價832.8萬至980.3萬元。
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