康城新盤周內開價

PARK SEASONS最細277呎 料首批138伙 新盤推售攻勢一浪接一浪，將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨日上載樓書，部署本周內公布首張價單，預計首批單位約138伙。

該樓盤由會德豐地產發展，集團副主席兼常務董事黃光耀透露，首批將涵蓋一房及兩房戶型，售價較項目12A期SEASONS PLACE有約5至10%上調空間，由於今期單位面積較小，入場門檻將會較低。

維港滙III單日沽兩伙 戶型分布方面，標準單位中，一房開放式廚房戶型佔294伙，實用面積314至335方呎，標準兩房共366伙，面積436至537方呎。項目另設25伙連平台或天台特色戶，面積277至537方呎。

據樓書資料，項目樓高56層，分為2A及2B座，提供685伙，關鍵日期為2025年11月30日。最細戶型為2B座8樓B室連平台一房戶，實用面積277方呎，平台面積190方呎。

PARK SEASONS平面圖