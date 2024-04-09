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●嘉泓物流(02130)宣布，獲持有公司約57.9%股權的控股股東Cargo Services（CS物流）告知，持有CS物流75%股權的CS控股，昨就出售CS物流持股予杜拜環球港務集團（DP World）訂立協議。換言之，若交易完成，DP World將成為嘉泓的新控股股東。資料顯示，DP World為全球第三大碼頭營運商。嘉泓已申請今日復牌，停牌前報5.52元。
●龍源電力(00916)3月完成發電量77.58億度，按年增長13.34%，其中風電增5.12%，火電增17.74%，其他可再生能源增236.24%。
●大悅城地產(00207)宣布，以4.2億元人民幣成功競拍西安市自然資源和規劃局於網上公開掛牌要約出售位於西安市長安區之土地使用權，已支付競買保證金8,400萬元人民幣，將於該地塊開發城鎮住宅。
●中國中免(01880)截至今年3月底止季度營業總收入按年跌9.45%至188.07億元人民幣，淨利潤按年升0.33%至23.08億元人民幣。期內主營業務毛利率為32.7%，按年增加3.95個百分點。
●民生銀行(01988)宣布，在英國倫敦設立分行的申請已獲得英國審慎監管局和金融操守局的批准。
●廣汽集團(02238)3月汽車銷量為17.93萬輛，按年降22.62%，今年累計銷量為40.96萬輛，按年降24.11%。
●內媒報道，亞馬遜中國部分員工已收到來自總部的裁員通知郵件，內容指公司已在業務其他領域優化了團隊，並發現「在項目管理、銷售營運等工作類別中存在重複」，故在特定的銷售、市場營銷和全球服務（SMGS）組織中減少數百職位。
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