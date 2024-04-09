●內媒報道，亞馬遜中國部分員工已收到來自總部的裁員通知郵件，內容指公司已在業務其他領域優化了團隊，並發現「在項目管理、銷售營運等工作類別中存在重複」，故在特定的銷售、市場營銷和全球服務（SMGS）組織中減少數百職位。