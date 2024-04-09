咖啡豆價周漲12%年半高

氣候變化對農作物的影響不斷，繼朱古力主要材料可可豆價格創新高之後，在全球大受歡迎的咖啡豆亦難逃價飆命運。5月交割的阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格在過去一周暴漲12.5%，創2021年7月以來最大單周漲幅，收市價每磅2.12美元，創一年半最高紀錄。

越南遇熱浪 降產量預測 花旗集團商品策略師Aakash Doshi在報告內認為，本輪咖啡豆期貨升浪主要是受到越南遭遇熱浪侵襲，影響羅巴斯塔（Robusta）咖啡豆的生產，間接推動優質、咖啡店經常採用的阿拉比卡咖啡豆的價格向上。他預計，今年阿拉比卡咖啡豆期貨價格將維持在1.88至2.15美元的區間內。可是一旦生產能力持續緊張，咖啡豆期貨在短中期還會再漲。

事實上，阿拉比卡咖啡豆的主要生產地巴西氣候亦不穩定。當地索馬爾氣象局上周就指出，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）地區在3月尾的一周降雨量為75.4毫米，是歷史平均水平的335%。而該州的阿拉比卡咖啡產量約佔巴西產量的30%，令市場憂慮相關咖啡豆會失收。

作為羅巴斯塔咖啡豆主要生產地的越南已警示，預計截至今年9月底止的年度產量料為2,660萬袋60公斤裝的咖啡豆，較去年6月時的預測低12%。如加上本次熱浪，以及全球對咖啡需求有增無減，愛「啡」之人或要有心理準備未來要多付鈔了！