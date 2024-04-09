圓匯續貶 基金淡倉17年最多

想兌換日圓的港人，或可趁目前相對低位分段入貨？事緣根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據，截至4月2日當周，槓桿基金和資產管理公司持有的淨日圓淡倉合約增至148,388份，為2007年1月以來最高。日圓昨日再貶約0.2%，兌每美元報151.96（兌港元為5.15算），接近34年來的低位。

分析員指出，這顯示在美國利率主導下，日本央行縱然17年來首次加息，其對圓匯的影響力不大。SBI Liquidity Market金融市場調查主管上田真理人認為，經濟指標或「甚至是日本央行官員的聲明」，都不足以讓基金成為日圓買家，日圓短期內或見更多沽空。

他的言論直指近日多名日本官員先後承諾採取行動，以防止匯率過度波動。然而，市場焦點卻落在美國時間本周三發布的美國通脹數字，一旦通脹仍然高企，美國將延遲減息，從而令美日的高息差持續，推低圓匯。

日股倒升 貿赤勁縮 股市方面，日經平均指數昨日開市初段曾挫973點，低見38,715點，失守39,000點關口，為2月29日以來首次，但最終全日收升354點或0.91%，報39,347點。在數據上，2月份日本僱員整體實際現金收入按年下降1.3%，較前值跌1.1%擴大，市場原預期跌1.4%。名義工資增長1.8%，符合普遍預期。另外，2月份日本貿易逆差為2,809億日圓，較1月份的1.44萬億日圓顯著收窄，但遜市場預期的逆差1,895億日圓。

南韓股市靠穩，南韓首爾綜合指數收報2,717點，升3點或0.13%。南韓財長崔相穆警告，南韓經濟要緊急適應來自中國日益加劇的競爭，因為中國在晶片、造船和顯示面板等領域，正在與南韓爭奪全球市佔率。他坦言，南韓已經從中國經濟增長的受益者，變成了經濟競爭對手，南韓需要實現出口導向型經濟的多元化，「如果我們堅持過去的增長模式，經濟將面臨巨大挑戰」。