金價又新高 睇3000關

招金股價漲6.5% 山東黃金3載最強 美國暫緩減息的預期，不敵人民銀行增購黃金作為儲備的事實。黃金價格昨日再創歷史新高，現貨金曾高見每安士2,354.07美元。本港九九金昨日開市亦升150元至每両21,540元，全日以21,820元收市，999.9飾金價已升抵近26,000元水平。美債大幅波動，令央行不得不加碼黃金作儲備，分析員指，現貨金趨勢或見每安士3,000美元，但短期獲利回吐的壓力亦不少。

FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，雖然地緣政治緊張局勢有所緩和，但金價仍見突破創新高，顯然市場對各國央行黃金購買量的預期，抵銷了上周五美國非農就業數據做好所帶動的美國聯儲局鷹派復辟。

世界黃金協會早前的報告顯示，2月份全球央行的黃金購買量增加19噸，為連續第9個月增長。而國家外匯管理局周日公布的人民銀行儲備當中，黃金儲備在3月增加16萬安士至7,274萬安士，並且是連續17個月增加。

經濟學家：減息利好後市 東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行在金價節節上升之際，以穩定節奏增持黃金，估計主要是受儲備結構優化需求推動。除了因為美債孳息率波動之外，相信也是央行為保資產穩定增值，以打好人民幣國際化的基礎。

美國經濟學家羅森堡（David Rosenberg）認為，黃金的漲勢還未完結，強勁勢頭可能會推升金價至3,000美元。原因是隨着各國央行開始減息，金價將再上漲約15%，甚至可能達到30%。

事實上，美國年輕人近期鍾情在會員制超市Costco買金條，除對品牌的信任及價錢較平外，亦反映出對美元不信任及防範惡性通脹。香港方面，滙豐銀行上月尾推出名為「滙豐金代幣」的紙黃金計劃，不涉及實體黃金交收，但有別一般紙黃金，因透過利用分布式分類帳技術（DLT），由儲存於滙豐金庫中實金支持的數碼代幣，交易沒時間限制，惟在非金交易時段，黃金代幣買賣差價較闊。

期油軟 比特幣破7.2萬美元 另一大宗商品油價則從高位回落，紐約期油和布蘭特期油昨日俱跌逾0.8%至每桶86.19美元和90.37美元，主因是地緣局勢稍為緩和之外，以及交易員都觀望本周通脹數據出爐。

被喻為「數碼黃金」的加密貨幣比特幣周一接連突破多個關口，衝破7.2萬美元，為3月中以來首次；曾高見72,715美元，漲幅近4%；以太幣亦一度站上每枚3,600美元，為4月1日以來首次，高見3,669美元，漲逾6%。消息指，多家基金公司正借助香港子公司曲線布局比特幣交易所買賣基金（ETF）。

另外，比特幣將於本月19至20日間產量減半，該4年一次的「恒常動作」將大幅削減礦工的獎勵，有指短期幣價將有較大波動，但長遠將推動幣價進一步上漲。

中國黃金儲備連續17個月上升