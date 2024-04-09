交銀推綠融通 撐港打造綠色金融中心

交通銀行（香港）推出全新的綠色專屬品牌「綠融通Green Infinity」，旨在提供包括綠色存款、綠色貸款、綠色銀團、綠色及藍色債券等多元化的綠色金融產品和服務。

交通銀行香港分行及交銀香港副行政總裁朱斌表示，中國已成為全球最大的綠色信貸市場和第二大的綠色債券市場，而香港作為亞洲主要的國際金融中心及綠色金融樞紐，在綠色金融方面具有顯著的領先地位。

他表示，綠色金融不僅推動經濟社會可持續化高質量的發展，也是實現碳達峰、碳中和目標的重要手段。交銀將致力於深耕綠色金融領域，支持香港打造成為亞洲、乃至國際的綠色金融中心。

本地資管規模達8000億 此外，今年亦是交通銀行在港服務90周年，交銀香港行政總裁孟羽表示，多年來該行在港已發展成擁有超過40個網點、近2,000名員工，資產管理規模達8,000億元的大型銀行機構。

孟稱，該行對香港的信心至今堅定不移，未來將繼續發揮該行跨境、跨業、跨市場的獨特優勢，積極服務國家戰略和香港實體經濟，深化內地與香港的資金融通，助推香港金融以及專業服務等向高端高增值方向發展，支持鞏固和提升香港的國際金融中心地位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能。