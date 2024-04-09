美或提高中國綠能產品關稅

繼續訪華的美國財長耶倫會見中國財長藍佛安及中國人民銀行行長潘功勝後向外媒表示，不排除向中國的綠色能源產品加徵關稅，「我們希望與中國尋求對策……但現階段我不會排除任何東西……我們只想確保不會被逐出市場」。

耶倫重申美國無意與中國脫鈎，但稱「我特別憂慮中國持續的宏觀經濟不平衡，即疲弱的家庭消費和企業過度投資，國家大舉支援特定工業又使情況惡化，將對美國及其他國家的工人和企業帶來顯著風險」，更學舌不讓她留任聯儲局主席的前總統特朗普指，中國加入世界貿易組織（WTO）後，美國每年失去200萬個就業職位，「令很多地區工業空洞化……美國和拜登總統不會容許這重演」。

王稱，中國電動車快速發展靠的是技術不斷創新、完善的供應鏈和充分市場競爭，競爭優勢並非依靠補貼，「美歐等關於『產能過剩』的指摘毫無依據」。剛好正準備訪華的德國總理紹爾茨表示，質疑對中國電動車加徵關稅的需要。

中國財政部副部長廖岷引述機構估計稱，現有新能源車和太陽能設備的產能遠遠不夠2030年的預測需求，中方「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，大方破解妨礙構建新發展格局的卡點堵點，堅持深化供給側結構性改革和着力擴大有效需求協同發力，加大國家統一大市場建設」。

廖又稱，中美經濟及金融工作組第4次會議擬於本月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF）春季會議期間分別舉行。

中美傳做金融衝擊測試 另外，美國財政部官員稱，中美準備在4至5月多做兩場金融動盪模擬測試，一場針對外來衝擊，場景可以是自然災害、某銀行遭網絡攻擊、或又有疫情大流行，另一場則關於氣候變化風險對保險系統的衝擊，讓兩國監管機構建立溝通機制，找出可能波及對方等的風險。該官員強調，中美兩國金融聯繫未大到能使中國經濟放緩影響到美國增長，識別風險才是重點。

耶倫總結本次訪華之重要進展，包括雙方同意就兩國及全球經濟平衡增長開展密集交流、正擴大共同打擊非法融資的合作，並繼續一系列金融技術交流，又謂中美關係比去年此刻更穩定。