滙控冀中星印財管業務看齊香港

祈耀年：華經濟可保五 他以滙控在香港的財富管理及個人銀行業務，展示對香港的信心，指去年不但流動性基礎更勝疫前，客戶與新業務亦大幅增長，正推動內地、新加坡（面向東盟）及印度的財管業務能與香港看齊。他理想的財管業務是涵蓋保險、私人銀行及資產管理的平台，因此併購瞄準相關服務及分銷能力。

祈耀年稱，有信心內地經濟增長今年能實現5%左右的官方目標，又指過去20至30年推動中國經濟增長的城鎮化在今後10至20年仍是強勁的增長引擎，所以滙控才繼續在中國投資，着大家把目光放在中長線的機遇。

滙控重返亞洲也會惠及歐洲業務。英國滙豐銀行及歐洲滙豐行政總裁鮑康年（Colin Bell）稱，「中國、印度和東南亞的企業正瞄準西方的機遇」，亞洲的企業客戶進軍歐洲使用歐洲滙豐的服務，諸如併購交易顧問和集資，乃歐洲業務增長策略之核心。與此同時，坐擁閒錢的歐洲客戶也會因應供應鏈重組，謀求在東南亞等地發展，滙豐「準備好支持他們應對歐洲的不確定性和拓展海外」。

跨國批發銀行定位不變 滙控去年歐洲業務的列帳基準稅前盈利26.39億美元，佔集團約8.7%，有形股本回報率（ROTE）為6.7%，顯著低於集團平均的14.6%。鮑康年稱，這已較2019年分別約10億美元及1%大有改善，並指其他地方入帳的歐洲業務收入去年大增四成，達30億美元。除了寄望歐亞互聯，他也希望透過提升來自超高淨值（UHNW）家族的生意，提振歐洲滙豐。

祈耀年稱，滙控正考慮如何處置一些對批發銀行非必需的德國業務，但企業銀行業務是「非賣品」，滙控作為跨國批發銀行的定位始終不變。