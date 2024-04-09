港人增儲蓄比例亞洲次高

三成憂提早用盡積蓄 上調退休金供款 根據《富達國際全球情緒調查》發現，在環球不確定因素持續影響下，生活成本攀升、擔憂經濟前景以及退休金不足仍是港人的最大憂慮。該調查覆蓋的4大領域，包括情緒健康、財務習慣、退休及職場狀況。

調查發現，61%的環球受訪者對未來6個月感到樂觀，按年增加一成，而感到悲觀的比例亦降至21%。香港受訪者感樂觀的比例為68%，略高於環球平均水平，並按年升兩成。當中感到悲觀的比例則與環球相近。

逾60%擔心生活成本經濟 近一半的香港受訪者對「日常財務」（46%）、「健康」（46%）、「工作」（46%）及「工作與生活平衡」（44%）方面感到良好。然而，超過60%的受訪者表示受「生活成本上升」、「擔心退休金不足」及「擔心經濟前景」影響而感到憂愁。

理財習慣方面，調查顯示38%港人表示過去6個月出現入不敷支，以年長一輩的比例最高，達41%。然而，即使面對家庭開支增加，三分之一的港人仍然有增加儲蓄，比例為亞洲區內第二高，主要因為有43%「轉換至更高薪的工作」，以及30%「減少額外花費」。

退休金是否充裕仍是很多港人的憂慮。有35%港人表示擔心於退休後提早用盡退休積蓄，有見及此，有30%港人於過去6個月有增加退休金供款，比例按年增加7個百分點。此外，超過40%受訪者預計退休支出應少於退休前收入的一半，另有15%表示對退休後支出全無概念。

75%指財務壓力影響工作 大部分受訪港人的主要財務目標圍繞退休保障，在職場上，有一半受訪港人認為僱主已提供一定程度或充分的退休規劃，但仍有20%受訪港人期望在退休規劃上獲得僱主更多支持。事實上，有75%受訪者直言財務壓力影響其工作效率，而這些受訪者定義財務健康為──「能夠有充足退休資金安享舒適生活」、「不為金錢感到壓力」以及「擁有足夠的備用資金應對緊急狀況」。

調查發現，三分之一的港人有增加儲蓄，在能力範圍內增加儲蓄，配以合適的長線投資方案，有助提升退休保障。富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示，為退休作好準備仍是大部分港人的長期財務目標，建議港人投身職場後盡早開始為退休儲蓄，同時了解退休對很多人來說不知從何開始。

根據富達退休儲蓄法則，於25歲開始將稅前收入兩成作為退休積蓄，並於65歲時最好擁有退休前的年薪12倍積蓄，將可於退休後維持原有的生活質素。

港人財務習慣 港人3大退休憂慮