強積金首季漲2% 人均回報六千元

強積金（MPF）顧問公司GUM公布，今年首季強積金綜合指數升2.5%，相當於人均賺6,022元。當中，股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數分別升3.2%、2.8%及0.3%。單計3月，強積金綜合指數升1.5%，人均回報3,670元。

另截至今年2月，有70億元流入美股和預設投資策略基金，資金主要由中港及混合資產類別基金流出。

進取者可吼美日股基金 展望第二季，GUM常務董事陳銳隆指出，現時基金回報分化，環球市場做好。高風險投資者可考慮美日股基金，低風險可投資保守基金賺取穩定回報，中風險則可配置有較廣地區分布及管理費較便宜的預設投資策略基金。

再看在2000年12月推出的強積金制度，積金局公布，截至今年3月底整體強積金的年率化淨回報為2.6%。股票基金過去一年平均淨回報為負0.6%，制度實施以來平均累積淨回報約1.38倍；混合資產基金過去一年平均淨回報為4.9%，制度實施以來平均累積淨回報約1.37倍；債券基金過去一年平均淨回報0.2%，制度實施以來平均累積淨回報53.5%；保證基金過去一年平均淨回報0.6%，制度實施以來平均累積淨回報23.2%。

至於預設投資策略基金中，核心累積基金過去一年平均淨回報13.3%，自2017年4月推出以來平均累積淨回報50.2%；而65歲後基金過去一年平均淨回報4.6%，自預設投資策略推出以來平均累積淨回報14.6%。該局補充，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。