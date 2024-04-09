新股季籌47億全球第10 港交所：上市申請增三成

全年有望重返5甲 陳氏解釋，企業要留意市況、定價、估值等時機，才會遞交上市申請，坦言港交所的角色相對被動，而去年主板上市的審批時間中位數已較前年的70個營業日大幅縮短，至48日，惟審批時間除了聯交所外，亦取決於企業及中介人的準備工作。

另外，有一間會計師行表示，首季是傳統新股上市淡季，料本港新股全年呈「先低後高」。假設美國聯儲局在6月開始減息，加上內地經濟繼續好轉、當局有更多重大刺激經濟復甦政策出台等，將利好港股估值，有助吸引企業來港上市，維持全年集資預測1,000億元，並有望重返集資排名首5位。

促檢討股票印花稅 不過，該行同時指出，在政策及制度層面上，港府及聯交所應更落力突出香港的獨特優勢，吸引不同企業及資金來港，建議檢討股票印花稅，特別是港幣人民幣雙櫃台仍在發展初期，隨着人民幣國際化，未來雙櫃台的需求增加，可將雙櫃台的股票印花稅稅率與內地股市睇齊。

近年香港積極吸引中東、東盟企業及資金落戶。有會計師指，聯交所去年在紐約及倫敦增設辦事處，惟在中東仍未有，東南亞亦只有新加坡有辦事處，建議聯交所在當地增設更多辦事處，與當地企業對接、更好推廣香港及內地優勢。