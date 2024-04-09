產經

港股牛皮成交近千億 啤酒板塊受壓

港股雖有「北水」回歸加持，但昨日表現反覆。（中新社圖片） 港股雖有「北水」回歸加持，但昨日表現反覆。（中新社圖片）
港股雖有「北水」回歸加持，但昨日表現反覆。（中新社圖片）
內地A股假期後復市，有「北水」回歸加持，港股昨日成交增至998.99億元，按日增35.67%，惟恒生指數缺乏方向下好淡拉鋸，收市僅升8點。花旗表示，今年恒指盈利增長依然有韌力，維持恒指年底目標19,800點，滬深300指數目標3,908點，MSCI中國指數則為65點。
百威挫5% 被削目標價
恒指昨日低開73點，報16,650點，一度跌143點至16,580點，隨後回穩，最多漲171點，高見16,895點，收報16,732點。國企指數升5點或0.09%，報5,868點；科技指數跌6點或0.18%，報3,444點。
啤酒股集體捱沽，華潤啤酒(00291)收市跌4.78%，青島啤酒(00168)跌1.56%，百威亞太(01876)跌幅更達5.7%，收報10.58元。摩根大通指百威首季中韓市場銷量料將下跌，故將其目標價由11.5元降至11元；麥格理將其目標價由17.9元降至17.2元，高盛亦將其目標價降至14.9元。
花旗降消費油氣股評級
花旗表示，非必需消費品企業今年每股盈利增長潛力最高，可能是因為運輸業等行業受惠於疫後復甦，其次是必需消費品，海外損失較少，以及減值損失減少的公用股，惟對非必需消費看法審慎，將消費股評級調低至「中性」，因為宏觀環球不確定。
隨着採購經理指數（PMI）數據好轉，以及內地經濟正溫和復甦，工業企業收入改善。花旗將工業股評級由「中性」調升至「增持」，不過，「兩桶油」中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)年初以來已經累漲約四成，故將油氣股評級由「增持」調低至「中性」。
該行仍偏好科技、互聯、交通及電訊股。至於首選買入股票名單，最新加入高偉電子(01415)、申洲國際(02313)及攜程美股，剔出滔搏(06110)、友邦保險(01299)及拼多多。
此外，宜留意香港銀行同業拆息（HIBOR）普遍下跌，隔夜拆息跌8.92點子，報3.87厘，見3周低位。與按揭利率相關的一個月拆息報4.44厘，挫1.25點子，連跌6天，並創一個月新低。
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