港股牛皮成交近千億 啤酒板塊受壓

恒指昨日低開73點，報16,650點，一度跌143點至16,580點，隨後回穩，最多漲171點，高見16,895點，收報16,732點。國企指數升5點或0.09%，報5,868點；科技指數跌6點或0.18%，報3,444點。

花旗降消費油氣股評級

花旗表示，非必需消費品企業今年每股盈利增長潛力最高，可能是因為運輸業等行業受惠於疫後復甦，其次是必需消費品，海外損失較少，以及減值損失減少的公用股，惟對非必需消費看法審慎，將消費股評級調低至「中性」，因為宏觀環球不確定。