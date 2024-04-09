港股牛皮成交近千億 啤酒板塊受壓
內地A股假期後復市，有「北水」回歸加持，港股昨日成交增至998.99億元，按日增35.67%，惟恒生指數缺乏方向下好淡拉鋸，收市僅升8點。花旗表示，今年恒指盈利增長依然有韌力，維持恒指年底目標19,800點，滬深300指數目標3,908點，MSCI中國指數則為65點。
百威挫5% 被削目標價
恒指昨日低開73點，報16,650點，一度跌143點至16,580點，隨後回穩，最多漲171點，高見16,895點，收報16,732點。國企指數升5點或0.09%，報5,868點；科技指數跌6點或0.18%，報3,444點。
花旗降消費油氣股評級
花旗表示，非必需消費品企業今年每股盈利增長潛力最高，可能是因為運輸業等行業受惠於疫後復甦，其次是必需消費品，海外損失較少，以及減值損失減少的公用股，惟對非必需消費看法審慎，將消費股評級調低至「中性」，因為宏觀環球不確定。
此外，宜留意香港銀行同業拆息（HIBOR）普遍下跌，隔夜拆息跌8.92點子，報3.87厘，見3周低位。與按揭利率相關的一個月拆息報4.44厘，挫1.25點子，連跌6天，並創一個月新低。
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