銀行入稟申請清盤 世茂股價破底
6內房企排期在港舉行清盤聆訊
世茂昨開市前公布，遭建行亞洲提出的清盤呈請，涉及財務義務金額約15.795億港元。該企認為，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，並將極力反對該呈請，續推進境外債務重組。但受入稟消息拖累，世茂股價昨破底，插水式暴瀉最多19.78%，低見0.365港元，收報0.37港元，急挫18.68%。
未還借貸餘額1741億
內媒引述接近世茂的人士表示，清盤呈請不會影響債務重整進度，也會跟建行亞洲保持積極溝通。兩周前，公司才對約117億美元境外債違約交出建議重組條款的內容，現時離清盤呈請開庭還有一段時間，公司會與債權人保持積極溝通。香港法院紀錄顯示，法庭排期於6月26日早上舉行聆訊。
不過，該企截至去年底止未如期償還的借貸共計1,694億元（人民幣‧下同），以今年3月底止未如期還款的借貸餘額計，更進一步飆至1,741億元，因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件。反觀去年底止總資產價值加速跌至5,432億元的3年低位，與總負債約4,919億元之間差距不斷縮窄，尚餘513億元就可能陷入資不抵債的紅線。
金茂傳獲再融資承諾
至於日前強調建立境外債重組程序上取得積極進展的碧桂園，如期舉行4月管理會議，總裁莫斌指，一直調整融資思路，冀爭取更多項目進入城市房地產融資協調機制的「白名單」。另傳中國金茂(00817)正在與銀行就一筆即將於7月份到期的40億港元銀團貸款進行再融資談判，暫時已經取得包括中資銀行在內的主要銀行對貸款再融資的初步承諾。
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