銀行入稟申請清盤 世茂股價破底

世茂昨開市前公布，遭建行亞洲提出的清盤呈請，涉及財務義務金額約15.795億港元。該企認為，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，並將極力反對該呈請，續推進境外債務重組。但受入稟消息拖累，世茂股價昨破底，插水式暴瀉最多19.78%，低見0.365港元，收報0.37港元，急挫18.68%。

內媒引述接近世茂的人士表示，清盤呈請不會影響債務重整進度，也會跟建行亞洲保持積極溝通。兩周前，公司才對約117億美元境外債違約交出建議重組條款的內容，現時離清盤呈請開庭還有一段時間，公司會與債權人保持積極溝通。香港法院紀錄顯示，法庭排期於6月26日早上舉行聆訊。

不過，該企截至去年底止未如期償還的借貸共計1,694億元（人民幣‧下同），以今年3月底止未如期還款的借貸餘額計，更進一步飆至1,741億元，因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件。反觀去年底止總資產價值加速跌至5,432億元的3年低位，與總負債約4,919億元之間差距不斷縮窄，尚餘513億元就可能陷入資不抵債的紅線。