金錢用得其所 宜平衡生活質素

月光族普遍秉持着及時行樂的心態消費，一出糧便會將每月薪金花光，不留下更多的錢投資未來。其實，理財規劃目的是要讓未來生活更好，意味着月光族最需要學習的是延遲消費及享樂，為了未來利益而暫時放棄今天的支出。

存錢的過程若然太過痛苦，自然容易放棄。享受生活為我們帶來心靈的富足，與儲蓄同樣重要，但這並不意味要奢侈浪費，而是明智且有目的之花費。關鍵是要掌握理財和追求生活質素之間的平衡點，將理財融入生活，以下有幾個投資的規劃方向，可作參考。

1.儲錢滿足家庭需求 理財計劃中，應該預留一筆配置於家庭需求的資金，例如子女的教育基金、家庭成員的保險等。這些支出都能夠確保家人有足夠保障，為未來龐大的支出部署，未雨綢繆。

2.花費在家人聚會 時間就是金錢，我們每天花上數小時上班，獲取薪金能夠滿足物質需要；而將時間投資在與家人身上，則是身心健康的需要。大家考量花費時，可以將一些家庭生活支出納入其中，例如花少少錢進行定期的家庭聚餐、郊遊、參加孩子的活動等，增進家人之間的聯繫感、親密感和幸福感。

3.為家庭目標投資 理財並不是要零使錢，而是要用得其所、應花得花。投資項目時宜思考家庭的共同目標，例如買樓、生育又或移民等終生大計。以「紅綠燈儲蓄法」來規劃的話，計劃置業者可能要將更多的資金撥入「紅燈」區域；或者要挑選風險較低、回報穩定的投資，確保能達成家庭長遠目標。

4.購物重實際用途 學會理性消費，就可以省下金錢。日常花費時可以選擇一些有實際作用的物件，而不是單純的奢侈品。

假如你手持資金，你的消費究竟會投放到重置舊家電，還是上網買個名牌手袋？是以家庭需要行先，還是更注重個人體驗？使錢用得其所，才可以創造出更大效益。