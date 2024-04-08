匯通天下：本季商品貨幣可看高一線

美匯指數上升空間或有限，利率掉期市場預測美國聯儲局減息次數少於點陣圖中位數預測。除非聯儲局最終如市場預期在點陣圖預測減少減息次數，否則目前的減息定價令美國短期利率難以進一步上升，美元亦難以繼續強勢。

另外，若現時較鷹派的美國減息定價變化不大，由於聯儲局的政策動向仍是其他央行的指標，市場亦有機會開始降低其他主要央行的減息預期，或支持其他貨幣表現。隨着環球軟着陸機會增加，支持市場追逐風險資產的背景，對避險貨幣美元而言亦屬逆風因素。

美匯短線或下試102.3 往績顯示，美國經濟數據表現第二季度利淡美元，而環球製造業採購經理指數回升至50以上的擴張區域亦不利美元，美匯指數3個月內或下試102.31，可逢高沽出美元，買入與市場走勢相關性較高的周期性貨幣，特別是第二季大宗商品價格有機會展現強勢。

目前外匯市場波動性跌至多年低位，外幣區間窄幅上落令追逐息率回報比資本增值更受歡迎。貨幣的利率水平相對較高，以及央行最遲減息的貨幣或因而受惠。

澳元和紐元仍是較吸引的高息貨幣，預期今年澳洲央行或只減息一次，估計於11月減息0.25厘，甚至有今年不減息的可能。新西蘭央行或待至8月才開始減息。另一方面，由於瑞士法郎為主要貨幣中第二低息，以及瑞士央行在3月已成為第一間開始減息的主要央行，故持有瑞郎套息的吸引力最低。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪