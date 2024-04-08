專家樓評：新盤買家揀「即供」較着數

上月受政府撤辣帶動，市民入市信心提升，樓市氣氛轉好，當中一手樓銷情尤其熾熱。市場消息指3月份市場一手成交突破4,000宗，創2013年一手新例實施後的單月新高。當中日出康城新盤成撤辣後新盤銷量之冠，而黃竹坑新盤更獲得超額認購，刷新今年新盤收票紀錄，相信銷售旺勢將會延續。

據統計，去年新盤買家的付款方式，逾八成選擇「建期」付款。然而，近月卻出現逆轉，根據財政預算案發布後，3個較大型熱賣新盤的成交紀錄冊中，發現大部分買家轉向選用「即供」付款方法，當中長沙灣新盤佔逾六成半；九龍灣新盤佔逾七成半；日出康城新盤佔比更高達近九成。愈來愈多人選用即供付款，相信有以下4個原因。

首先，今年2月政府放寬銀行按揭成數的樓價上限，3,000萬元或以下物業最高可承做七成按揭。另外，去年政府放寬樓花按揭保險成數，現時透過按揭保險計劃承做樓花按揭的上限與現樓睇齊，新盤買家不必等到物業落成亦可即時申請高成數按揭，樓價1,000萬元或以下最高可承做九成按揭，樓價1,500萬元或以下最高可承做八成按揭。

折扣優惠多於建期付款 其次，即供付款的折扣優惠較建期付款多，以九龍灣新盤為例，該盤即供付款的折扣率高達22%，而建期付款的折扣率高達15%，以一個600萬元單位為例，兩者折扣差距可多達42萬元，相比之下，買家傾向選用即供付款以賺取更多現金回贈。

再者，過去兩年為加息周期，不少新盤買家擔心息口持續上升，並傾向選用建期付款以免即時供樓捱貴息。不過，預期美國聯儲局最快於下半年開始減息，屆時香港銀行同業拆息（HIBOR）及最優惠利率（P）有機會先後跟隨回落，買家不用再擔心息口上升問題。

最後是，近年樓價顯著回落，去年曾出現新盤買家上會時發生估價不足的新聞，為免夜長夢多，買家以即供付款即時上會並鎖定樓價，避免日後遇上估價不足問題而需要尋找擔保人或抬錢上會。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦