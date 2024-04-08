股市估市：港股受制萬七 入市宜審慎

港股上周只有3日市，整體假期氣氛濃厚，上周四及五為內地假期，連帶港股成交亦受影響，周五僅得700多億元成交。恒生指數上周波幅不大，僅在16,500至17,000點之間上落。

展望本周，仍然維持偏淡看法。一方面，美股在衝高後見回調，難免會影響市場氣氛。另一方面，市場對減息的預期有所降溫，資金難以過度進取。此外，人民幣近日有所轉弱，離岸人民幣兌每美元跌至7.25之上，這似乎反映市場對中港經濟的疑慮暫未能消除。

技術上，恒指在16,300點水平仍有相當大支持，但上方17,000點屢升不破、屢至不穩，阻力亦愈來愈大。所謂十個牛皮九個淡，中線而言投資者務須謹慎而行。

小米汽車是永達其中一個分銷的新能源品牌，在減價戰以及當局放寬車貸比率等利好因素下，後市可望受惠。永達現價2.16元，市盈率6倍左右，有一定值博率。

艾德金融集團執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）