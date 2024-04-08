券商睇市：美股板塊輪動添投資機遇

美股市場過去依賴科技巨頭帶動的走勢有所轉變。由過去20天的數據來看，除了科技板塊外，其他不同行業包括能源、金屬、金融、農產品以及零售等板塊都有不錯的表現，呈現板塊輪動的局面。早前曾提出資金將有機會追落後，是次再詳述兩個「賺錢機會」!

隨着人工智能（AI）股份調整，通脹趨於穩定，以及利率可能進一步下降，可為其他板塊帶來資金流入的機會。然而，對於哪個板塊將會受惠、若非善於捕捉資金流，一般較難跟進，能夠包含各板塊的標準普爾500指數，就會較為合適投資者。

標指年內回報勝納指 標普500選擇的是美國最具代表性的500隻成分股，而且都是各板塊的龍頭、甚至是世界級公司，公司質素極好，就算在經濟環境轉差之下，也能具有高度防禦性。儘管科技股今年走勢相當耀眼，但從年初計至4月1日的回報可以看到，代表科技股的納指100指數上升8.72%，居然不及代表性更廣泛的標指，後者上升9.94%。

由於「納指七巨頭」佔了納指100指數超過40%的比重，若然半導體股轉弱，今年標指上升的中期回報潛力可能會超越以科技股為主的納指。投資者通過標普500相關交易所買賣基金（ETF）產品投資，可能會捕捉到更高的回報。

另外，中小型股票指數的新契機是隨着通脹率穩定且利率逐漸下降，美國相關股票將可能成為市場新焦點，惟由於數量極多，要全部都進行分析，對一般投資者難度較高。這個時候，相關指數就是投資「聖經」。

在眾多追蹤美國中小型股票的指數，羅素2000指數最具代表性，它和道瓊工業平均指數、標普500指數以及納斯達克100指數是美國最重要的4個指數，相信投資者對羅素2000指數不會太陌生。

雖然部分人可能較了解它是代表中小型股，但到底是哪個範圍的中小型公司？可能所知不多。其實它是由羅素3000指數中收錄市值最小的2,000家（排序第1,001至3,000名）公司股票進行編製。

中型股ETF多加留意 儘管在經濟好轉時，中小型股表現優異，它們在經濟衰退時的防禦能力卻較弱，特別是對於那些基礎較不堅實的小公司來說。羅素2000指數的成分股數量較多，質素參差不齊，很大比例的公司甚至沒有盈利。相較於羅素2000指數，標普中型股400指數和標普小型股600指數可能是更佳的選擇，因為它們的成分股品質更高，儘管知名度不如前者高，但後兩者對經濟周期的波動有更強的抵抗力。

由於比較喜歡「大市值」能帶來的「經營安全感」，故更偏向於標普中型股400指數。事實上，截至4月1日止，標普中型股400指數今年累積升幅逾8.6%，大幅跑贏羅素2000指數的3.7%回報，和標指比起來也不輸蝕，相關的ETF值得大家關注。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）