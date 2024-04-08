拍賣消息：柴灣銀主盤288萬翻拍
本周拍賣場將共有約100項物業推出拍賣，柴灣雅麗閣一房銀主盤僅開價288萬元，呎價約9,320元，較估價低約18.2%。
環亞物業拍賣本周三推拍約58項物業，包括上述項目的高層D室，實用面積約309方呎，減價12萬元翻拍。單位銀行估價約352萬元，開價低約64萬元。
同場推拍青衣海欣花園1座低層B室兩房海景單位，為業主盤，實用面積約471方呎，開拍價498萬元，呎價約10,573元。單位銀行估值約566萬元，推拍價低約68萬元或約12%。是次亦連同一個車位拍賣，開價118萬元。
黃開基拍賣行同日推拍約28項物業，其中，北區打鼓嶺坪洋雙號1樓村屋銀主單位，建築面積約474方呎，以168萬元推拍，呎價約3,544元。
翠林邨開價降至80萬
忠誠拍賣周四也推出約14項物業，包括將軍澳公屋翠林邨碧林樓中層12室業主單位，實用面積約349方呎，於未補價第二市場僅開價80萬元，較之前減28萬元或25.9%，呎價約2,292元。屋邨去年2月一個同面積低層戶，以約198萬元沽，呎價約5,673元。
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