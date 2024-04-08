拍賣消息：柴灣銀主盤288萬翻拍

同場推拍青衣海欣花園1座低層B室兩房海景單位，為業主盤，實用面積約471方呎，開拍價498萬元，呎價約10,573元。單位銀行估值約566萬元，推拍價低約68萬元或約12%。是次亦連同一個車位拍賣，開價118萬元。

翠林邨開價降至80萬

忠誠拍賣周四也推出約14項物業，包括將軍澳公屋翠林邨碧林樓中層12室業主單位，實用面積約349方呎，於未補價第二市場僅開價80萬元，較之前減28萬元或25.9%，呎價約2,292元。屋邨去年2月一個同面積低層戶，以約198萬元沽，呎價約5,673元。