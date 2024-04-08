二手買賣：薈蕎貶43% 呎價料新低

撤辣後樓價雖稍見反彈，惟近年高價推售的一手貨「神仙都難救」，沙田半新盤薈蕎一房戶劈130萬元售出，樓價不足6年蒸發逾四成，成交呎價約11,222元料為項目低位。

消息稱，項目2翼低層B09室，實用面積約401方呎，原叫價約580萬元已大幅蝕讓，終再減約22.4%，以約450萬元沽。原業主2018年6月以800.6萬元向發展商買入單位，現轉售帳面損失約350.6萬元，蝕幅約43.8%，相信為項目跌價幅度最大個案。

西南九龍半新盤匯璽II也有同類情況，香港置業曾家輝稱，5B座中層C室一房戶，減價約55萬元，以約795萬元易手，呎價約21,963元。原業主於2018年9月購入物業，持貨逾5年半帳面虧損約117.7萬元或約12.9%。

祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心4座高層B室兩房移民盤，最終累減20萬元，獲區內客以430萬元承接，呎價約9,307元。原業主2021年購入，現轉手帳蝕約148萬元或約25.6%。

藍籌盤周末交投挫18% 中原指，10大屋苑於過去周六、日錄9宗成交，按周挫約18.2%，是撤辣後首次失守雙位數，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園未聞交投。期間不乏蝕讓，該行張奇瑋稱，東涌映灣園10座高層B室以760萬元沽，呎價約10,160元，原業主約4年帳蝕約61萬元。