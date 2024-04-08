新盤焦點：Blue Coast加推88伙
新盤市場氣氛高漲，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast首輪銷情理想，發展商昨隨即提價加推價單第4號共88伙，首推四房戶型，折實平均呎價約24,289元。
該集團執行董事趙國雄表示，新推單位涵蓋兩房至四房間隔，其中四房戶佔12伙，整批市值逾20億元。新一批單位加價約3%，尚未到成本價，相信未來仍會繼續上調，會積極考慮在次輪銷售前再加推單位。
據價單第4號資料，整批單位實用面積454至1,267方呎，折實售價1,054.8萬至3,769.1萬元，呎價約20,918至29,842元。是次售價及呎價最高均為新推的四房戶型，為項目1A座29樓A室，實用面積1,263方呎。
首輪沽406個單位套75億
長實集團營業部首席經理郭子威稱，該盤過去周六首輪發售即沽406伙，套現近75億元。公司營業部助理首席經理楊桂玲相信，項目是一手銷售新例後，單日銷售額最多樓盤。
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