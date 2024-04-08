新都城估值季挫10%

樓價雖於撤辣後稍見回穩，惟綜觀第一季仍未能擺脫頹勢，期內銀行估價亦趨跌。過去一季，20個大型屋苑單位中，有13個估值報跌，並以將軍澳新都城勁挫超過一成最傷，其次為九龍灣得寶花園，也回落約5.5%，並連續4個季度向下。

20大屋苑六成半跌 據滙豐銀行網上資料，上述本報統計的屋苑，首季估價仍以下跌居多，有六成半按季錄得跌幅。期內下滑速度最快為新都城。屋苑2期2座低層單位，實用面積約538方呎，本月初估價報約676萬元，較去年第四季約759萬元，下瀉83萬元或約10.9%。

香港置業劉浩勤表示，樓市撤辣後業主及買家取態積極，新都城3月錄約17宗成交。不過，市場現時交投逐漸回復平穩，4月屋苑暫只有一宗成交，為1期5座低層B室，成交價約616萬元，呎價約16,923元。

得寶連降4季冧15% 以季度統計，部分屋苑出現連跌情況。得寶花園A座極高層戶，實用面積約282方呎，估值由年初約469萬元，下調約26萬元，最新報約443萬元，該單位估價已連跌4季，累計蒸發約81萬元，跌幅共約15.5%。

此外，還有7個屋苑估價錄至少2%的季度跌幅。東涌海堤灣畔2座低層單位，實用面積約846方呎，最新估價按季挫約3%，本月初報約848萬元，同樣連續4季下調，累減約117萬元或約12.1%。而長沙灣碧海藍天、茶果嶺麗港城、東涌映灣園、及沙田中心等，估價按季跌幅約2至2.9%不等。

另方面，過去一季有6個項目估價逆市上升，新界指標上車盤反彈力最強，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，分別有單位估值按季彈約6.1%及2.9%最顯著。中原伍錦基指，沙田第一城36座低層C室，實用面積約307方呎，以381萬元沽，呎價約12,410元。

此外，樓價於撤辣後漸見回穩，若以按月統計，該批屋苑估價經已止跌，當中更有16個按月上升，佔比達八成，餘下4個樓盤估價未有增長。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，樓價從谷底回升，近期部分大型屋苑售價，已較早前低位明顯反彈，而銀行估價參考市場登記成交，故數據稍為滯後，相信估價升勢會逐步反映。

20個主要屋苑估價首季統計