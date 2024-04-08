華南城308億借款交叉違約

核數師無法表示意見 雖然公司已把財政年度年結日由3月31日更改為12月31日，故2023財年業績涵蓋截至12底止9個月，而2022財年則涵蓋截至去年3月底止的12個月，兩者數字不可直接比較，但核數師發出「非標準報告」。核數師就2023財年無法表示意見，及提請有關人士注意與持續經營有關的多項不確定因素之事項，包括去年12月底的計息負債即期部分總額162.95億港元，而其現金及銀行存款為11.43億港元，疊加若干借款的違約或交叉違約總額逾300億港元，核數師對持續經營的能力構成重大疑問。

鑑於上述情況，公司董事已採取多項計劃及措施，改善流動資金及財務狀況，透露正物色財務顧問，協助其重組優先票據和內地金融機構貸款，以在實際可行情況下盡快與所有利益相關者達成一致的解決方案；也正物色潛在買家，就出售若干物業項目的權益，以提高流動資金水平。董事認為，經考慮合適計劃及措施，公司是否有足夠營運資金為業務提供資金，並履行於去年12月底起12個月內到期的財務承擔，取決於債務重組考慮是否成功。

逐步出售商舖住宅套現 最新財報載列的主席報告更指，交叉違約總額逾300億港元，對公司業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。公司一直積極與已違約或交叉違約的貸款債權人和票據持有人討論債務管理策略，並正在考慮不同的選擇，包括徵求同意、債務重組計劃和交換要約，會在適當時候向市場作出更新。

據公司規劃，將保留物流及倉儲設施、酒店等商業物業及若干商品交易中心商舖作為自營或長期出租用途，以獲得穩定持續收入及資產增值，而餘下的商品交易中心商舖及住宅物業，將逐步出售，為其發展提供所需的現金流。

不過，華南城上周迎來管理層重大變動。覃文忠因工作崗位調動，已提呈辭任執行董事兼集團財務總監；及方玲已獲委任為執行董事兼集團財務總監，均自4月3日起生效。

華南城股價大跌