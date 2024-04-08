閩系房企違約兼首度見紅

在外界眼中，金輝控股被視為閩系房企代表之一，打法激進，往往以高槓桿換取規模，卻為房地產行業銷售環境不再風光時埋下爆煲的伏筆。即使去年該企獲中國銀行間市場交易商協會透過擴大民企債券融資支持工具（「第二支箭」）政策的支持，分別在8月及12月以間接非全資附屬公司，先後完成發行兩筆中期票據，發行規模均為8億元人民幣及屬3年期債券，票面利率為4厘及4.28厘，合共3次運用「第二支箭」政策發債籌資，但仍逃不過償債能力的重大考驗。

持續經營能力成疑 金輝控股在最新財報強調，正盡力解決問題，力求與違約的美元票據持有人保持緊密聯繫，以尋求最佳解決方案，並已採取多項應對措施，確保維持充足營運資金，包括加快物業預售及收回銷售所得款項；繼續以可接受成本，尋求現有借款、新債務融資及銀行借款的再融資，以資助解決其現有財務責任及日後營運和資本開支；在獲得所需資金前，不會承諾重大的資金支出及土地收購。

經考慮流動資產淨值於去年底止錄232.33億元，與現金流量預測，公司董事認為，擁有充足營運資金，可悉數履行今年到期的財務責任。不過，核數師安永會計師事務所提醒，去年底止公司現金及銀行結餘70.72億元，但包括計息銀行及其他借款、優先票據及公司債券等短期借款規模為139.4億元，且未償還美元優先票據，故對持續經營基準另有意見。

警告行業仍存挑戰 伴隨房地產行業的政策信號愈發積極，金輝控股相信房地產行業有望逐步企穩。儘管如此，該企亦有「戴頭盔」，同時指出「然而，需要注意的是，雖然政策環境整體有利於房地產市場的穩定發展，但市場仍面臨着一些挑戰和風險」，與早前將盈警歸咎於房地產市場深度調整的背景，坦言在行業銷售環境未明顯得到改善的情況下，集團銷售額明顯承壓的低氣壓類同。

金輝去年業績大不如前