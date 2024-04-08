遠洋虧損擴大 失10載盈利

遠洋近年盈虧表現

去年銷售削半 毛利率3% 在2012至2021年這10年間，雖然遠洋從沒虧損，但只有2017年突破50億元大關，10年堆積下來的總利潤規模約356億元，卻迅速在2022年及2023年化灰，兩年累計虧損逾400億元，可謂10年功力毀於一旦。相較2022年協議銷售額高達1,002.9億元，去年成績幾乎削半，降至505.3億元，平均銷售價格下降25%，每方米約1.35萬元，對應的是毛利率創下3%低位，比2022年的5%進一步沉底，正是其盈警提及的致命傷之一。

金融資產減值損失飆43% 大受打擊的遠洋不得不認清事實，看到去年房企普遍受到銷售回款減少、資產處置困難和再融資艱難影響，面臨較大風險挑戰，直指「行業持續出清中」。對於今年市場展望，預計短期內樓市制約因素依然存在，需求可能穩中有降。當前房地產供求關係發生重大轉變，市場信心恢復、房企修復和出清仍需較長時間。而行業原有的「高槓桿、高周轉、高風險」發展模式不可持續，將轉向依靠產品、服務實現可持續經營。

可惜投資物業重估、金融資產減值損失等因素，加劇了遠洋去年列帳虧損數據。單計金融資產減值損失淨額，全年錄112.83億元，按年多43.72%，主因期內受宏觀市場和產業不景氣、融資艱難等多重不利因素影響，對貿易及其他應收款項提列了預期信用損失撥備；受樓市下行影響，去年確認之投資物業公平值減少為9.28億元，比2022年高出2.62倍。

禍不單行是，遠洋編製去年綜合財務報表時，管理層發現了先前發布的綜合財報中存在會計錯誤，須對2022年度綜合財務狀況表作出調整，包括分佔聯營公司業績減少4.1億元、貿易及其他應收款項及預付款項減少26.95億元，導致2022年經重述虧損更「傷」，由159.3億元調整至190.36億元。

正值公司補血救亡之際，老臣子沈培英卻於去年12月因個人工作調整，呈請辭任公司財務總監（CFO），並專注公司秘書職務。沈氏早於2007年5月加入遠洋，見證公司於同年9月在港上市。同時，經公司行政總裁李明推薦及董事局提名委員會審議通過，在4個月前已委任姜南為公司總會計師。

境外債務重組的最新情況方面，代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組均已成立，公司正與該等債權人團體及其顧問商議訊息分享機制和費用安排，並積極反饋一系列的盡職調查問題。公司計劃建立與境外債權人定期溝通的機制，適時向境外投資者更新重組的進程。