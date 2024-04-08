港超市零售11年低 勢續疲憊

本港今年首兩個月的零售貨值按年僅增1.42%，拖累因素不是非必需的奢侈品及衫褲鞋襪，藥物及化妝品更按年大增21.9%，反而是超級市場，期內超市及百貨公司超市部門的零售貨值按年再跌逾3%，規模刷新2013年之後的低位！分析相信，市民消費審慎及購物模式改變，令情況短期內難望好轉。

不可否認，首兩個月零售貨值難看最大原因是「電器及其他未分類耐用消費品」按年大跌25.05%，但去年「元兇」就真的是超市及百貨公司超市部門，其中超市售貨值倒退或5.73%，為10年新低，售貨量指數更是2005年有紀錄以來新低。

又看今年1月，本港超市售貨量指數按年瀉14.2%，創2005年後新低，佔比最大的食品飲料首兩個月售貨值乃僅次於去年同期的12年次低，可謂大昌食品市場結束近40年經營的最佳註釋。

中文大學市場學系講師梁幸兒指，北上熱潮是市民覺得便宜、性價比勝本港，某程度上反映消費決策顧慮較多。從市場學角度，她認為，連鎖超市陷困，原因包括定價一向不算進取，不夠吸引，不見得有「折扣日」之類鼓勵入場掃貨，減價更多以綑綁式銷售間接提供，「一款罐頭好多時要買幾罐先會平啲」，滿足了盡快散貨多銷的商業考慮，卻可能令消費者買得過多，久而久之降低購買意欲。

另外，垃圾徵費不久後生效，市民自會更加精打細算，「兩餸飯又難免會令人少咗煮飯，少咗去超市」。凡此種種，皆令超市生意額短期內難望轉勢。

網購外賣平台夾擊添壓 儘管傳統超市仍有生存空間，但面對網購平台和外賣平台的進攻，她相信，他們會設法鎖定消費力高的中產、30至50歲人群，又為網購顧客提供較大優惠，推動他們轉投網上渠道，「實體店係困難，可見將來實體超市會愈來愈少」。

𧝁國全尚未掌握港人團友辦完會籍後持續北上的數據，但「聽澳門分公司嘅同事講，好多成日揸車過珠海山姆買嘢」。就本港零售通關後表現令人失望，「大家消費都係睇邊度抵啲、靚啲……剩係擔心無用，服務同品質最重要，咪借鏡吓人哋有乜做得好，今日人哋超前，唔等如我哋永遠都輸。」

梁幸兒 超市生意疲弱