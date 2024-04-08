人行最快今出手穩匯 黃金儲備17連升

中國捍衞人民幣已進入關鍵時刻，上周三在岸人民幣下午收報7.2356兌每美元，以官方同日開出的中間價7.0949計，接近匯率浮動幅度的2%紅線，業界估計人行最快在周一採取行動，以免資本外流，籲押注人民幣下跌的投資者保持警惕。為增強人民幣穩定性，人民銀行更連續第17個月增持黃金儲備，再創歷來最長增持紀錄。

外儲升至3.24萬億美元 國家外匯管理局公布，截至3月底止黃金儲備達7,274萬安士，按月增加16萬安士。外匯儲備約3.24萬億美元，較2月底增198.4億美元，升幅為0.62%。當局指，3月美匯指數上漲，全球金融資產價格整體上漲，匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用影響下，當月外匯儲備規模上升。

另瑞士海關數據顯示，瑞士在2月向中國運送89噸黃金，去年同期為12噸，自2023年1月以來累計向中國運送762噸黃金，按年增21%。儘管現貨金價狂飆，但近年多國央行寧願爭購黃金。換言之，不少央行透過增持黃金儲備的操作，以市場化手段優化調整外匯儲備資產結構、對沖美元資產價格波動風險的提前準備及有效方法。

事實上，從日本到土耳其，其他國家政策制訂者已通過言論和行動來捍衞自身貨幣匯率。一旦在岸人民幣匯率下跌壓力，蔓延到A股並損害人民幣計價債券的吸引力，削弱中國資產投資者和消費者的信心，分析預計，中方通過國有銀行進行干預、監管調整和調整流動性條件，如提高押注人民幣下跌的交易成本等。

增設科創貸款涉5000億 內地谷經濟的決心不容忽視，綜合預測，3月居民消費價格指數（CPI）料延續增長勢頭，惟增幅或放緩。另有外媒大肆報道中國最新的經濟政策「新質生產力」恐打錯算盤，但人行昨宣布，設立規模5,000億元人民幣的科技創新和技術改造再貸款，引導金融機構加強對中小型科企、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持。一年期再貸款的利率為1.75厘，可展期兩次，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國營商業銀行等21家金融機構。

在岸人民幣近月走勢