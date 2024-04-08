美通脹恐重新升溫 聯儲今年難減息3次

上月消費物價料漲3.4% 大行擬調高利率預測 美股新一季度業績期即將拉開帷幕之際，市場關注各項強勁的經濟數據會否導致減息時機再次押後。繼上周公布的非農就業數據遠勝預期後，本周三公布的美國3月消費物價指數（CPI）按年升幅亦料反彈至3.4%，即較2月時高出0.2個百分點，意味通脹有重新升溫的風險。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員普遍認為聯儲局今年內減息兩次或以下的機率達到45.4%，與當局此前預測的今年內減息3次大相逕庭。

事實上，有不少大行正在準備或已經調高對今年美國利率的預測。目前「暫時」還估計聯儲局今年會減息4次（即累計共減息一厘）的富國銀行高級經濟學家Sarah House表示，將會在周三CPI數據出爐後調整預測，並且明言「傾向於較少幅度的減息而不是更加寬鬆」。

首次出手預期延至9月 她亦提到，上周公布的勞動力市場數據中，除了對企業進行調查的新增非農就業職位增幅超預期外，以家庭為調查對象的就業人口數據增幅亦達到了驚人的49.8萬人，最終促使勞動力參與率上升、失業率回落。她更表示︰「勞工市場沒有足夠的警號，故聯儲局無必要先發制人地開始減息。」

在此之前，高盛已經把今年減息次數預測從4次下調至3次。FedWatch資料顯示，大約於一個月前，市場押注6月開始減息的機率有74.2%，但如今只剩53.2%；如果參考利率掉期（Swap）市場的話，首次減息的時間甚至可能要等到9月。法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa更指出，市場甚至明顯地試圖推翻今年減息3次的預測，但仍需要看到更多數據支持。

正因如此，周三的CPI數據將會是關鍵。雖然目前市場估計整體通脹會反彈，但在撇除能源及食品的核心CPI方面，料按年升幅將會從2月的3.8%降至3月的3.7%。惟要留意的是，自去年12月起連續3個月，市場提前預測的核心CPI都低於最終公布的實際數值。

至於股市方面，新一季的美股業績期亦將開始，照慣例由大型金融股打頭陣，摩根大通、富國銀行、花旗、道富以及貝萊德都會在本周五放榜。根據高盛的預測，今年標指成分股的每股盈利平均增長將達到8%，而年底指數目標為5,200點，意味着市盈率估值倍數到今年底時會有所回落。

RBC：美股隨時回調10% 加拿大皇家銀行（RBC）財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova預計，包括微軟、英偉達在內的「美股七雄」（Magnificent 7）與其他上市公司的盈利增速今年將會顯著下降，並重新回落至貼近於整體大市。她解釋指，這並非壞消息，只不過是由於此前的盈利增長太快，在高基數情況下很難維持這樣的增速。

她又提醒，雖然只要經濟情況一切安好，美股仍有進一步上漲空間，但在經歷近期強勁的升勢後，出現10%左右的回調也並不出奇，暫時維持對美股「與市場同步」（Market Weight）的觀點，以在市場風險及機會之間取得平衡。

美國CPI按年變幅 本周環球財金焦點