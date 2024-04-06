板塊分析：撈內房股須揀財務穩健

去年內房業即使在政策支持下仍未能恢復，雖然目前行業繼續以金融支持及保交樓為目標，但整體剛性需求不足，樓市銷情依然淡薄，企業難以依賴銷售來增加資金回籠，因此，財政狀況穩健及銷售仍能增長的房企競爭力不斷提升。

不過，集團毛利率按年收窄5.1個百分點至15.3%，股東應佔溢利按年下跌19.4%至31.9億元，核心淨利潤按年減17.5%至34.9億元，全年派息每股38港仙，派息總額佔核心淨利潤四成。

越秀今年銷售目標為1,470億元，按年增長約3.5%，反映對今年的銷售仍然樂觀。集團今年可售資源約2,700億元，而去年在11個城市新增28幅土地，總建築面積約491萬方米，全部位於一線和二線重點城市。截至去年底，集團總土地儲備達到2,567萬方米，其中1,075萬方米位於大灣區，佔比約為41.9%，總土地儲備中95%位於一線及重點二線城市。由於集團的土地儲備位於重點城市，若樓市情況好轉，料將會率先受惠。

另外，集團戰略布局大灣區、華東地區、中西部地區、北方地區，聚焦核心城市發展。未來集團整體發展策略為穩中求進，預期內地將繼續加大力度支持房地產融資，同時在主要城市繼續放寬限購政策，以推動購買力釋放，為集團發展帶來機遇。

「三道紅線」全數合格 集團去年的「三道紅線」均保持「綠檔」達標，財政狀況穩健，且年內平均借貸成本進一步下降，並成功發行境內及境外債，融資渠道多元化。由此可見，越秀地產除銷售並未受到樓市疲弱影響外，更能發債融資且控制借貸利率水平，顯示在行內的競爭力將會進一步提升。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）