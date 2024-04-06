專家點評：博人行放水宜投資股市

早前內地曾表示，要在人民銀行公開市場操作中逐步增加國債買賣。近日，亦有其他多個消息指，人行將以直接購買國債的方式注入流動性，有市場解讀認為人行可能將會採取量化寬鬆（QE）政策，「中國版QE」即將開啟。

央行購買國債通常分為一級市場和二級市場兩種情況。而受《中國人民銀行法》限制，人行不得對政府財政透支，不得直接認購、包銷國債和其他政府債券。在一級市場購買債券相當於政府部門直接加槓桿，不僅會存在透支財政風險，亦會引發「大水漫灌」猜測而不利於人行的預期引導，因此人行不得直接在一級市場買入國債。

維持銀行體系流動性 在二級市場買賣國債是人行公開市場操作的一部分，並非新政，且人行通常以質押回購等方式購買國債，以穩定政策利率及市場流動性，並非大規模直接購買，也是全球央行的標準操作，故人行購買國債與財政貨幣化或QE並不相同。

雖然不代表中國政策面要大規模放鬆，但人行在二級市場購買國債有利於平復國債集中發行對流動性的干擾，或對市場情緒有所提振。此外，近日人行公開市場開展20億元人民幣7日期逆回購操作，以維持銀行體系流動性合理充裕，表明人行或繼續通過公開市場等操作維持流動性合理充裕。

或降準減息 助信貸擴張 同時，人行向市場注入基礎貨幣有助增加銀行系統流動性，降準、減息有望發生，或有利於降低經濟借貸成本及促進信貸擴張。存款利率、保險及理財產品等偏固定收益類的產品收益可能會下行，有望刺激消費與非固定收益類投資，有助於提高市場流動性，或對股市表現有利，可考慮增加股票類資產配置以提升投資組合收益。

債券方面，人行在二級市場購買國債或會改變國債的供需關係，從而影響收益率表現，但收益率仍主要受中美息差、資金流向及經濟運行等因素影響，未來債券收益率表現仍需更多結合經濟基本面表現具體判斷。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）