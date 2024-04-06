環保露台標準補價再降
地政總署再次調低環保露台最新標準補地價金額，並在地區劃分上作出重大修改，歸納為5大主要地區。以面積11方呎環保露台為例，各區補價金額3,300至2.65萬元，每方呎約307至2,462元，大多較去年明顯下跌。
九龍東下調36%最多
過往以6個區域進行統計，包括港島/九龍、沙田/西貢、大埔/北區、屯門/元朗、葵青/荃灣及離島。修訂後，港島/九龍分拆為港島、九龍東及九龍西，以上述面積環保露台計算，該3區補地價金額2.04萬至2.65萬元，以港島/九龍去年的3.2萬元作比較，3區補價金額下調約17.2至36.3%，當中以九龍東跌幅最大。
至於沙田/西貢與葵青/荃灣歸納為新界南。同以11方呎環保露台統計，最新補價1.13萬元，較去年1.57萬元及1.59萬元，亦大幅下跌約28%及28.9%。
新界北則涵蓋屯門/元朗、大埔/北區與離島。屯門/元朗成為改制後最「蝕底」區域，同類補價由去年1,400元，大幅上調約1.4倍至約3,300元。相反，離島與大埔/北區則調減約8.3%及21.4%。
此外，市區重建局九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社重建項目，去年底由信和置業(00083)財團以19.34億元投得，該局公布其餘5份落選標書金額，次高為11.47億元，較批出價大幅低約40.7%。
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